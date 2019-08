Minister stilles nu til ansvar: Hvorfor fik otte ansatte smadret deres lunger på jobbet?

Enhedslisten kræver nu en grundig redegørelse over forløbet, der førte til, at otte ansatte blev kronisk syge af astma på plastfabrikken Sky-Light i Varde. Partiet mener, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skal skride ind over for sundhedsskadelige kemikalier i arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.

Fagbladet 3F og JydskeVestkysten har afdækket, at kemikaliet PMDA har gjort mindst otte ansatte kronisk syge med astma på plastfabrikken Sky-Light i Varde. Virksomheden benyttede kemikaliet i produktionen i 2009-2017, og ifølge de ansatte var de i daglig kontakt med kemikaliet uden beskyttelsesmidler. Direktionen i Sky-Light mener, at der er taget de nødvendige forholdsregler, og at virksomheden har fulgt alle retningslinjer.

Samråd: Sagen om de ansatte, der har fået ødelagt deres lunger efter at have arbejdet med et sundhedsskadeligt kemikalie på fabrikken Sky-Light i Varde, er nu landet på beskæftigelsesministeren bord.

Generelt problem

Foruden kemikaliesagen fra Varde, fremhæver Christian Juhl Berlingskes afsløringer af alt for høje grænseværdier for det kræftfremkaldende stof Krom-6 og DR's afsløringer af, at ansatte er blevet syge efter at have arbejdet med kemikalier i vindmølleindustrien.

- Det sender et signal om, at når store virksomheder ikke har styr på det, så findes der mere end bare et enkelt tilfælde. Det er et tegn på, at der ikke arbejdes ordentligt med det, siger Christian Juhl, der håber, at ministeren vil bruge kemikaliesagen fra Varde som springbræt til at stramme reglerne omkring kemi i arbejdsmiljøloven.

- Og så skal Arbejdstilsynet arbejde mere systematisk med området. Det kræver nok nogle flere folk, men det må vi så skaffe, siger han.

Christian Juhl forventer, at samrådet vil finde sted inden for tre til fire uger.

JydskeVestkysten forsøger at få en kommentar fra Peter Hummelgaard.