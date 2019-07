Mine beregninger er blot fakta - ikke budskaber

Debat: Henning Emdal og Mogens Banke har kommenteret mit indlæg i avisen Danmark, hvor jeg sammenlignede rådighedsbeløb for en folkepensionist og en lønmodtager.

Henning Emdal kalder det to meget forenklede eksempler. Er det meget forenklet at tage udgangspunkt i samme husleje og varmeudgift på i alt 6.750 pr. måned? Er det meget forenklet at gå ud fra, at lønmodtageren har daglig transport svarende til gennemsnittet? Eller at denne, som det store flertal, betaler kontingent til fagforening og A-kasse? Hvad mener han med det?

Så sætter han spørgsmålstegn ved, om beskæftigelses- og jobfradrag er medregnet. Er han i tvivl, så tjek det dog. Skat har beregningssystemer liggende på internettet. Henning Emdal skriver til slut, at man jo også kunne sammenligne en pensionists indkomst med en bankdirektørs, og at det afhænger af, hvilket budskab man ønsker at bringe.

Jeg bringer ikke budskaber. Jeg påviser blot fakta. Det ville næppe komme bag på avisens læsere, at en bankdirektør har et større rådighedsbeløb end en folkepensionist. Derimod tyder reaktioner, jeg har fået på mit indlæg, på, at nogle er blevet overraskede over, hvordan samspil mellem skat, udgifter ved at arbejde og særlige tilskud til pensionister, kan udligne store forskelle i bruttoindkomsten.

Men det er nok heller ikke den slags beregninger, Ældresagen gør så meget ud af at publicere.

Mogens Banke beder mig offentliggøre de kommuner, jeg kender, som udbetaler 176.000 i folkepension. Jeg kender ingen, da pensionsudbetalinger foretages af Udbetaling Danmark.

I stedet for at lukke op for sit skriveprogram skulle Banke have lukket op for Google og søgt på "folkepension 2019", så ville han straks have fået oplyst følgende takster: Grundbeløb pr. måned = 6.327, pensionstillæg pr. måned = 6.923, i alt 13.250, svarende til 159.000 på årsbasis + ældrecheck på 17.600 - i alt årligt 176.600.

Så nemt ville det have været at finde ud af, at det jeg skrev ikke var "direkte løgn".