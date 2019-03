Millioninvestering virker: Kommune sender arbejdsløse unge til Alpe d'Huez

Byrådet har siden 2015 brugt 128 millioner kroner på at få unge i job, og efter den første succes fik de smag for mere. Nu skal unge for anden gang op på Alpe d'Huez. Aktivering er en dyr affære, mener de i Aabenraa - men er en god forretning.

- Vi lavede en kæmpeinvestering i 2015, og 68 millioner kroner over fire år på et lukket område som aktivitetsparate gør en forskel. Flere hænder, færre sager per sagsbehandler og det dobbelte budget til at købe et mere håndholdt tilbud hos leverandører. Det betyder bare noget, at "kagen", de ledige skal dele, når det gælder de indsatser, vi kan tilbyde, er blevet større, lyder analysen fra Henrik Kærgaard.

- Vi havde rundet 1000 aktivitetsparate og lå som en af de dårligste kommuner med flest væk fra arbejdsmarkedet. Vi fik fire år til at halvere antallet, og målet var at få halvdelen i selvforsørgelse sammen med dem, som kom til undervejs. Vi lukkede KIK-I projektet ned i 2018 efter at have haft 1500 inde på to år. Af de 1000, der ikke længere var i målgruppen aktivitetsparate, var over halvdelen kommet ud af offentlig forsørgelse, og det var en succes, som folk lagde mærke til, konstaterer Henrik Kærgaard.

Den sønderjyske kommune ligger midt i feltet på Beskæftigelsesministeriets rangliste over jobindsatsen, men øverst i Dansk Arbejdsgiverforenings analyse over kommuner, som er rykket fra 2015 og frem. Men baggrunden var alvorlig for fire år siden, da Aabenraa Kommune lå skidt i statistikken med mange tunge ledige, og politikerne i byrådet besluttede at sætte aktivt ind med en klar målsætning i projektet KIK-I.

- Vi havde også penge til at gøre et godt stykke arbejde for at få virksomheder med, så de havde jobgaranti, hvis de gennemførte, siger Henrik Kærgaard.

- Vi købte en indsats, som var meget dyrere end gennemsnittet. De 20 unge skulle lære at begå sig med hinanden, og vi snakker altså om folk med fodlænker. Men 18 ud af 20 kom i ordinær beskæftigelse, og det havde ingen troet på. Men med penge og de rigtige kompetencer kan vi via personlig coach løfte de her mennesker det rigtige sted hen, forklarer Henrik Kærgaard.

Et af projekterne var cykelprojektet "Unge på toppen", hvor Aabenraa Kommune sendte en snes unge på kontanthjælp gennem et forløb hos konsulentfirmaet Thomas Sonne med træning, bedre kost og personlig vejledning, inden de sluttede med en cykeltur mod toppen af Alpe d'Huez. Siden har en anden gruppe unge cyklet til Skagen, inden de også fortsatte i uddannelse eller job. I år skal endnu et hold unge til Alpe d'Huez.

Nye millioner

Hvad siger jeres erfaringer med projektet om den måde, man normalt kører jobindsats på?

- At vi ikke kan se os fri for at investere. Det hjælper ikke at spare. Man skal investere for at spare på den lange bane. Hvis ikke vi havde gjort noget, ville mange af dem være i vores system med sagsbehandlere, bistand og lovpligtige indsatser de næste mange år. Investeringen var tjent ind på de første to et halvt år. Det, at vi lukkede projektet sidste år, fik blot vores politikere til at hige efter mere. Vi fik godkendt endnu en strategi, denne gang til 60 millioner kroner sidste år i maj for et større område, siger Henrik Kærgaard.

Målet var her at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1130 på overførselsindkomst til under 800 på fire år, og efter et år er sagsbehandlerne nået ned på 950. Og de fleste ledige er glade for at få hjælp.

- Jeg kan sikkert godt finde nogen, som mener, at vi ikke skal blande os i deres liv. Men langt de fleste oplever en interesse for dem som individ, og de unge oplever, at tilbuddene giver mening. Men vi har ikke lavet en stor tilfredshedsundersøgelse. Vi har været ude og fortælle om projektet mange steder. Alle, som har vist interesse, har stort set fået besøg, siger Henrik Kærgaard.