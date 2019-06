Milliardæren fra Saxo-bank: Jeg sidder og tygger på hvordan det kunne gå så galt for blå blok

- Hvis jeg bor herhjemme, får jeg besked på at skride ud af landet, hvis jeg er så utilfreds. Hvis jeg gør det, er det også forkert. Det er en diskussion, du ikke kan vinde, men det kommer fra en relativt begrænset gruppe af tosser. Jeg bliver irriteret, når folk siger, at jeg er løbet fra det hele og ikke betaler noget til samfundet. Bare i år har jeg betalt 84 millioner kroner i skat, siger Lars Seier Christensen.

Hans åbenmundede facon giver løbende næring til kritiske kommentarer på de sociale medier. Han skal især høre for, at han i dag bor i Schweiz, men alligevel blander sig i dansk politik.

I foråret var han hovedperson i tv-programmet "Vejen til Seier" på TV2, hvor han gav benhårde bedømmelser af håbefulde iværksætteres forretningsidéer. Ellers er Lars Seier Christensen kendt fra tiden i Saxo Bank, som han blev købt ud af i september sidste år. Det udløste en kontantbetaling på to-tre milliarder kroner, som erhvervsmanden nu prøver at få til at yngle.

Et parti, som Lars Seier Christensen har stået bag, siden meningsmålingerne for 10 år siden viste 0,0 procent til det liberale protestparti.

- Jeg sidder og tygger på, hvordan det kunne gå så galt for blå blok. Vi kommer med en udmærket økonomi og en fornuftig vækst. Mette Frederiksen har stort set ikke markeret sig, så det er uforståeligt, at nederlaget blev så stort, siger Lars Seier Christensen.

Han har fået installeret et ekstra tv ved siden af den væghængte B&O-skærm. På valgaftenen kunne han følge slaget på både DR og TV2, inden han sent ud på aftenen bevægede sig over til den neddæmpede valgfest i Liberal Alliances lejr på Christiansborg.

Trafikstøjen fra Københavns gader trænger igennem de åbne vinduer i Lars Seier Christensens suite. Herfra kan man se ud over et solbeskinnet Kongens Nytorv og mylderet af mennesker ovre i Nyhavn.

- Nej, men det er de jo aldrig. Erhvervslivet er ekstremt berøringsangst, og det kan man godt forstå i en vis forstand. Der er ikke nogen, der generer mig, fordi jeg har nogle klare synspunkter. Men er du chef for et børsnoteret selskab, kan der være nogle, der synes, at man skal dukke nakken, siger Lars Seier Christensen.

- Jeg tror, at det vil tage ret lang tid, før de mennesker bliver enige. De burde være langt fra hinanden, hvis de holder fast i det, de har lovet vælgerne. Den situation er ikke særlig populær i erhvervslivet. Usikkerheden ved en langstrakt forhandling kan bekymre og gøre, at man holder nogle investeringer tilbage, siger Lars Seier Christensen.

- Økonomien ser svag ud i øjeblikket. Der er meget, der peger i retning af, at vi skal have en økonomisk nedtur af en vis størrelse. Det er ikke stærk økonomisk vækst, der vil bære os igennem dette her, siger Lars Seier Christensen.

Vækst bliver der brug for, mener han. Meget tyder på, at Danmark efter fem års højkonjunktur kigger frem mod en periode med mørke skyer, drevet af svære betingelser for den globale økonomi.

- Det er bekymrende. De kommer formentlig ikke til at lave de store ulykker fra den første dag, men de lægger op til at bruge mange flere penge i den offentlige sektor, og man kan være bekymret for, om der kommer et råderum af nogen art, der kan stimulere noget vækst, siger Lars Seier Christensen.

Efter at have investeret i en række små virksomheder med vekslende succes, kastede han for nylig over 200 millioner kroner efter en stor aktiepost i Parken Sport & Entertainment. Virksomheden står både bag fodboldklubben FCK, feriecenterkæden Lalandia og meget andet, og lignende investeringer er på vej.

DI har gjort for lidt

Til gengæld mener han, at erhvervslivets store interesseorganisationer skal hjælpe med at forklare befolkningen, at et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for velstand. Men især DI har været alt for usynlig i valgkampen, siger han.

- Jeg synes ikke, at Dansk Industri opfylder den opgave, DI er sat i verden for. De gør alt for lidt. DI skal støtte de borgerlige partier noget mere i valgkampen, så de kan formidle budskaberne. Det er svært at forklare, hvad økonomisk vækst betyder for arbejdsudbuddet, og hvordan man ved at sænke skatten faktisk øger skatteprovenuet. Det er kompliceret at fortælle den gennemsnitlige dansker, siger Lars Seier Christensen.

Avisen Danmark har fremlagt kritikken for Dansk Industris direktør, Kent Damsgaard, som svarer:

- Jeg er drønstolt over, at DI og mange af DI's medlemsvirksomheder har været mere synlige i denne valgkamp end nogensinde før. Særligt fordi den politiske debat i høj grad har drejet sig om at bruge penge og ikke, hvordan vi som samfund tjener dem. Og jeg lover Lars Seier og alle andre, at vi fortsætter arbejdet for at fremme et åbent og velstående samfund i vækst og balance.

Det er dog ikke kun organisationerne, der får kritik af Lars Seier Christensen. Det gælder også topchefer, der glatter ud og forsøger at komme den brede befolkning i møde.

- Jeg bryder mig ikke om, når erhvervsledere taler for lighed, og at det er fint med topskat. Jeg ved, at hvis du sidder privat med dem over en flaske rødvin, så bander og svovler de over topskatten og prøver efter bedste evne at indrette sig, så de betaler mindst muligt, siger Lars Seier Christensen.

Han afviser at sætte navne på, hvem der har ytret sig på den måde. Den første, der åbnede for posen i forhold til lighed, var dog Danske Banks nu tidligere topchef Thomas F. Borgen. I 2016 advarede han mod at sænke topskatten, fordi det kunne skabe frustration i befolkningen.

Så sent som i denne uge omtalte TV2 om en rundspørge foretaget blandt topchefer hos landets største virksomheder. Her svarer 25 ud af 35 topchefer, at det danske skatteniveau er med til at styrke sammenhængskraften i Danmark.

- Jeg kan love dig for, at de fleste erhvervsfolk inden for hjemmets fire vægge ikke synes, at det er særligt fedt at have det skattetryk, som vi har. Det er bare ikke politisk korrekt at sige det, siger Lars Seier Christensen.