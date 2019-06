Midt i en mediestorm: Fynsk olierigmand tjener halv milliard på skibsbrændstof

Middelfart-virksomheden Bunker Holding fik et historisk godt resultat i regnskabsåret 2018-2019. Virksomheden, der ejes af oliemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen, fordoblede næsten sit overskud fra 268 millioner kroner før skat til 515 millioner kroner.

Omsætningen steg med 31 procent til 71 milliarder kroner.

Bunker Holding består af en række selskaber, der primært sælger brændstof til skibsfarten over hele verden.

Et datterselskab under Bunker Holding, Dan-Bunkering, har været i vælten i Danmark, efter at Danmarks Radio i foråret afslørede en mistanke om, at selskabet havde solgt flybrændstof, der kan være endt i russiske bombefly i Syrien.

Dan-Bunkering har afvist, at det kan have fundet sted, men sagen verserer stadig hos de danske myndigheder.

Med det seneste regnskab dyster Bunker Holding om at være verdens største leverandør i konkurrence med den amerikanske gigant World Fuel Services.

I det seneste år er der dog blevet længere mellem konkurrenterne, fortæller koncernchef Keld R. Demant.

- Der foregår en konsolidering af branchen, hvor du kan sige, at fårene bliver skilt fra bukkene. Kunderne og leverandørerne er optaget af, hvem de vil satse på i fremtiden, siger han.

Den store græske konkurrent Aegean Marine Petroleum Network har været sendt til tælling i en form for betalingsstandsning, og et stort tysk olieselskab har skåret sin forretning kraftigt ned.