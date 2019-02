18-årige Mia Frandsen kom i de landsdækkende medier, da hun blev bortvist fra Føtex i Ebeltoft efter at have taget en bid af en ødelagt kanelsnegl.

Mandag var hun sammen med sine forældre til møde med HR-chefen i Salling Groups, Lars Rønnow, samt formand for HK Handel Østjylland Cliff Præstegaard. Det skriver avisen.dk

- Lars (Rønnow, red.) har givet mig en undskyldning. Det var det, jeg håbede på, siger Mia Frandsen til avisen.dk.

Hun har sammen med HR-chefen skrevet under på en erklæring, som understreger, at hun er fyret og ikke bortvist. Det betyder, at hun i fremtiden kan søge arbejde i Salling Groups forretninger.

Mia Frandsen fortæller desuden, at HR-chefen Lars Rønnow tilbød, at hun kunne få sit job hos bageren i Føtex tilbage.

Dette var Mia Frandsen dog ikke interesseret i.

Ifølge lokalavisen.dk er hun meget træt af sagen, som hun ønsker at lægge bag sig. Hun har derfor ikke yderligere kommentarer.