En jysk mand formentlig i 40'erne er far til en søn, uden at han ved det. Nu efterlyser moderen manden - for sin søns skyld.

- Vi havde også talt sammen i telefonen flere gange inden, at vi mødes hos mig på Fyn. Her ender vi med at have sex, men med kondom, fortæller Mette Andersen til TV2 Østjylland.

Ligner ikke kæresten

Dog gik kondomet i stykker under akten, men alligevel tænker hun ikke nærmere over det. Kort tid efter finder Mette Andersen og en eks-kæreste sammen igen, og da hun omkring ni måneder senere føder en søn, er hun overbevist om, at han er faren.

Men det viser sig ikke at være tilfældet.

- Drengen ligner overhovedet ikke min daværende kæreste, men derimod lastbilchaufføren. Det var ikke, hvad min kæreste og jeg havde regnet med, men efter noget betænkningstid accepterede han det og var som en far for min søn.

I 11 år har familien levet på den måde, men dog med visheden om, at sønnen Olivers far var en ukendt lastbilchauffør. En mand som ingen af dem ved ret meget om. Noget som især har gået Oliver meget på. Derfor har Mette Andersen taget beslutningen om at efterlyse den biologiske far.

- Oliver har altid følt sig anderledes og haft det svært med ikke at have et billede på sin far. Han har lyst til at møde sin far, om det så bare er et kort øjeblik, siger hun og fortsætter:

- Nu er han gammel nok til at forstå tingene og vil have sat et punktum.