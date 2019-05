Mette Frederiksen: Klimakampen har konsekvenser for den enkelte

Socialdemokraterne vil have speederen trykket i bund, altså den grønne. Partiet lancerer nye målsætninger for klimapolitiken, der skal menifestere sig inden for blot et år.

Valgkamp: Som en knopskydning på tidligere klimainitiativer lancerede Socialdemokratiet onsdag en her og nu-plan, der skal sættes i værk inden for et år, hvis partiet får regeringsmagten. Partiets statsministerkandidat, Mette Frederiksen, erkender samtidig, at det generelle klimaengagement kan være svært at fastholde, hvis ikke der tages højde for og holdes synligt, at en effektiv indsats har konsekvenser for den enkelte, og at disse konsekvenser ikke rammer ens overalt i landet. - Det er en hjertesag for os, at der speedes op på klimaindsatsen. Det er et år siden, vi lavede den samlede klimaplan, siden da er klimaet kommet endnu mere på dagsordenen. Der er brugt utrolig meget tid på at snakke, nu vil vi gerne handle, sagde Mette Frederiksen, da hun præsenterede udspillet ved bredden af Brassø i Sejs ved Silkeborg - flankeret af tidligere fødevarminister Dan Jørgensen og DSU-formand Frederik Vad Nielsen. Planen lægger op til en ny bred aftale mellem Folketingets partier med bindende klimamål. En reducering af CO2-udledningen med 60 procent inden 2030, en halv million el-biler inden 2030, en fordobling af såvel produktion som eksport af økologiske fødevarer, afgifter på plastik og kemikalier, energieffektiviseringer af bygninger og afgifter, der skal få flyselskaberne til at fremme brugen af mere bæredygtige brændstoffer er nogle af elementerne i udspillet.

Selvfølgelig skal konsekvenserne ikke holdes skjult, for så vil det skade klimasagen, når de melder sig. Det skal man også tænke ind i de initiativer, der skal tages. Mette Frederiksen (S), statsministerkandidat

Sådan vil S gøre Danmark grønnere Socialdemokratiet fremlagde onsdag en række forslag til et grønnere Danmark, der skal sættes i værk inden for det første år af regeringsperioden, hvis S vinder valget:En ny og stærkere klimalov med bindende mål i Danmark - herunder en reduktion af udledningen af drivhusgasser med mindst 60 procent frem mod 2030.



Energiforliget, som alle Folketingets partier blev enige om i juni 2018, skal udvides med en tillægsaftale med bl.a. et mål om 500.000 grønne biler og fem havvindmølleparker i 2030.



Energieffektivisering af alle offentlige bygninger.



15 procent af brændstoffet i fly, der flyver fra danske lufthavne, skal være bæredygtigt. De flyselskaber, der ikke vil være med frivilligt, skal pålægges en klimaafgift. Derudover vil partiet arbejde for en europæisk flyafgift.



Mere skov og vild natur: 75.000 hektar urørt skov og 15 nye vilde naturparker.



Dansk landbrug skal forpligtes til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.



Ny landbrugsaftale skal beskytte miljø, natur og drikkevand.



Arbejdet med at etablere en grøn fremtidsfond på 20 milliarder kroner igangsættes. Fonden skal investere i grønne projekter, der sikrer mere bæredygtighed.



Afgift på kemikalier og på vand fra plastikflasker, og afgifterne på plastikbæreposer skal forhøjes



Sprøjtemidler på offentlige arealer og brug af gødning i boringsnære beskyttelsesområder skal forbydes. En evaluering af grænseværdien for nitrat i drikkevand skal sikre bedre beskyttelse af drikkevand.



Mere miljøvenlige brændeovne, og miljøzoner skal skærpes.



I 2030 skal det økologiske areal fordobles, så det dækker cirka 20 procent af dansk landbrugsjord. Danskernes forbrug af økologi skal fordobles, og dansk eksport af økologiske fødevarer skal fordobles.



Sammen med detailbranchen skal et mål for reduktion af madspild fastsættes. Hvis ikke branchen kan leve op til de aftalte mål, er partiet klar med et forbud mod madspild.



Kræver fortløbende indsats - Mette Frederiksen, er jeres nye udspil et udtryk for, at I hidtil ikke har været ambitiøse nok? - Det kommer vi aldrig til at være, når det handler om klimaet. Hvor vi på andre områder nogle gange kan sige, at her har vi den endelige løsning, så kommer det ikke til at ske med klimaproblemerne. Jeg tror, at vi står og præsenterer noget nyt på et pressemøde om et år, om to år og i årene derefter. Klimaproblemerne kræver en fortløbende, kontinuerlig indsats. - I storbyer, f.eks. København og Aarhus, er det med deres infrastruktur og adgang til veludbygget offentlig transport lettere at droppe bilen, mens det er sværere i tyndere befolkede egne med langt til alting og ringe offentlige transportmuligheder. Hvilke planer har I for at beholde det momentum, klimasagen har, når det går op for folk, at en effektiv indsats har store personlige konsekvenser? - Det er en vigtig og spændende pointe, du dér rejser. Selvfølgelig skal konsekvenserne ikke holdes skjult, for så vil det skade klimasagen, når de melder sig. Det skal man også tænke ind i de initiativer, der skal tages. Og det er for eksempel det, vi gør, når vi foreslår et afgiftssystem på flytrafikken, det motiverer flyselskaberne til at bruge og udvikle mere bæredygtige brændstoftyper - altså i stedet på en afgift på billetten, der belaster den lille familie, som flyver på ferie en gang om året.

Håbet ligger i ungdommen - Er det område ikke lige snævert nok til at opretholde et generelt enqagement i klimakampen? - Jo, jo, det var også bare et eksempel. Så lad mig nævne noget andet: Der skal forskes i og produceres renere energi, og her er det vigtigt, at den også er billigere, for så har vi alle en god grund til at tage den til os. Det er derfor, vi vil skrue op for den energi, vi selv producerer, vindenergien. Det vil ikke bare være godt for klimaet og forureningen, også for pengepungen. - Og lad mig så lige gøre opmærksom på noget andet: Det er i bund og grund fremtiden, der er på spil, og i den sammenhæng ser jeg håb og muligheder i, at det ligger de unge stærkt på sinde, netop fordi fremtiden er deres. De unge er enormt bevidste om klimaproblemer og indstillet på at gøre en indsats, også selv om det kræver personlig indsats. Man ser det allerede i det helt små - bare sådan en ting som genbrugstøj. Det var helt yt for 10 år siden, i dag er det moderne. En lillebitte ting, jeg ved det, men det er udtryk for en tendens, og også dét er godt for klimaet, sagde Mette Frederiksen. Det socialdemokratiske udspil handler også om miljø- og naturbeskyttelse og om madspild. Se faktaboksen.