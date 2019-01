Mette F om sundhedsreform: Erfaringen er at Løkke centraliserer

Lars Løkke Rasmussen (V) understregede, at han engang har lavet gennemgribende ændringer i sundhedsvæsenet (da amterne blev til regioner), og nu vil han igen reformere for at gøre det endnu bedre. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

1. Lars Løkke Rasmussen (V) vs. Mette Frederiksen (R)

Lars Løkke Rasmussen: - Da jeg blev sundhedsminister i 2001, overlevede under halvdelen af alle kræftpatienter. I dag er det tæt på to ud af tre. Der skete massive tilførsler af ressourcer til sundhedsvæsenet og nedlæggelse af amterne bl.a. I dag oplever for mange, at man skal være stærk for at være syg, at den ene hånd ikke altid ved, hvad den anden gør. For mange skal rejse for langt for at få ukompliceret behandling. Og der er stadig for store forskelle på behandling afhængig af, hvor man bor. Det skal vi gøre noget ved.

Mette Frederiksen: - Ingen har kunnet undgå at lægge mærke til frygten for en ny centralisering i det, man kan kalde "det rigtige Venstre". Tror statsministeren, at det er tilfældigt, at det i høj grad jyske venstrefolk, der har reageret? Mon ikke der er en sammenhæng med, at Danmark er blevet mere centraliseret? At man ønsker et Danmark, der hænger sammen, og det er statsministeren ikke længere garant for?

Lars Løkke Rasmussen: - Nu ved jeg ikke, hvad "det rigtige Socialdemokratiet" er. Var det "det rigtige Socialdemokratiet", Mette Frederiksen var justitsminister for, da hun nedlagde politistationer i Nordjylland? Sandheden om kommunalreformen er, at Socialdemokratiet støttede, at vi lavede 98 kommuner - var det "det forkerte Socialdemokratiet"?

Mette Frederiksen: - Vi stemte imod kommunalreformen og var optaget af, at der ikke skulle ske en centralisering. Det relevante spørgsmål er, om sundhedsreformen er endnu en omgang centralisering, som vi er vant til at se fra statsministeren.