Mette Bock om Hønges dobbelt-valgkamp: - Forkert signal at sende

Liberal Alliances spidskandidat til Europa-Parlamentet, Mette Bock, mener, at politikere som Karsten Hønge (SF) sender et forkert signal, når man stiller op til begge valg. - Jeg har taget et kæmpe sats, siger den nuværende kulturminister, der selv har sagt nej til at genopstille ved folketingsvalget.

SF's Karsten Hønge står til at komme ind i både Folketinget og Europa-Parlamentet. Det er der intet odiøst ved, mener Hønge selv og påpeger, at han langtfra er den eneste, der fører to valgkampe simultant. Eksempelvis stiller Enhedslistens spidskandidat til EP-valget, Nikolaj Villumsen, også op til folketingsvalget i Østjyllands Storkreds, og Alternativets EU-frontmand, Rasmus Nordqvist, er spidskandidat på Sjælland.

Men den prioritering er Liberal Alliances Mette Bock ikke enig i.

- Jeg synes, det må være svært at forklare vælgerne, hvorfor man stiller op til begge dele, siger den nuværende kulturminister, der har valgt kun at stille op til Europa-Parlamentet.

- Når jeg satser alt på EU, så er det et tydeligt signal til vælgerne om, at hvis de stemmer på mig, så kan de være 100 procent sikre på, at jeg tager til Bruxelles. Hvis man stiller op til begge valg, så synes jeg, man sender et dobbeltsignal til vælgerne om: Jeg er måske det ene, måske det andet.

Mette Bock havde ellers alle muligheder for at helgardere sig og stille op til Folketinget. Ved valget i 2015 fik hun 11.588 personlige stemmer, så selv om Liberal Alliance står til en væsentlig tilbagegang, var hun med stor sandsynlighed kommet ind igen.

- Det er et kæmpesats for mig. Jeg kunne bare - på behagelig vis - have beholdt mit sikre mandat. Det ville være den nemme løsning, men jeg synes ikke, det var det rigtige signal at sende. Derfor har jeg valgt at sige: Jeg tager chancen. Hvis ikke det lykkes, så har jeg haft otte gode år i politik, og så må jeg finde på noget andet, siger Mette Bock.