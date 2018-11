Mette Bock: Flere ældre skal få øjnene op for højskolerne

Et samlet folketing har netop vedtaget en ny lov, der åbner mulighed for tre nye højskoler specifikt rettet mod ældre mennesker. Et virkeligt godt tilbud til ældre borgere, siger kulturminister Mette Bock (LA)

Tilskud: En kvart million flere seniorer over de næste 10 år kommer til at skabe et helt nyt marked for højskolerne. Det mener kulturminister Mette Bock (LA), der torsdag fik vedtaget en ny lov, der skaber mulighed for tre nye seniorhøjskoler i Danmark.

- Jeg er selv et menneske, der har bevæget mig meget på højskolerne, og jeg ved, at ældre, der tager på højskoleophold, udtrykker stor glæde ved det. Det er vigtigt, at vi giver mulighed for at få et livsindhold gennem hele livet, siger hun til avisen Danmark.

Det nye tiltag giver mulighed for, at tre nye eller tre eksisterende højskoler kan få dispensation til at leve af at lave korte kurser af en eller to ugers varighed for ældre mennesker. I dag skal højskoler som udgangspunkt udbyde lange kurser for at opnå støtte gennem folkehøjskolelovgivningen.

To seniorhøjskoler har allerede den dispensation - Marielyst Højskole på Lolland og Nørre Nissum Seniorhøjskole i Nordvestjylland, mens en højskole, Rude Strand Højskole i Østjylland lige skraber sig igennem uden at modtage tilskud.

Og på Rude Strand er forstander Carsten Holvad mere end tilfreds. For ham betyder det, at højskolen kan blive en del af systemet og fællesskabet i Folkehøjskolernes Forening og modtage penge fra statskassen, så der bliver mulighed for at sprælle lidt mere.

- Det er rigtigt godt. Kunsten for os er at få nye mennesker til at komme på højskole og opleve det som en god ting. I dag har vi en gruppe af ældre, der gør det hvert år. Den gruppe skal vi have til at blive meget større. Det vil den blive, hvis de får flere muligheder. Det har vi kæmpet for, og nu er det lykkes, siger han.