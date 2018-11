Mernild og Rosenkjær

Sebastian Mernild

Ph.d. og dr.scient, professor i klimaforandringer og glaciologi.Adm. direktør for Nansen Environmental and Remote Sensing Center i Bergen. Centeret er et af de mest anerkendte klimaforskningscentre i Nordeuropa.Han er udvalgt af FN's klimapanel (IPCC) som hovedforfatter på den sjette IPCC-rapport.Mernild har repræsenteret Danmark i International Commission on Snow and Ice Hydrology siden 2010, heraf som vicepræsident 2014-2018.Han været medlem af styregruppen i Climate and Cryosphere under FN's World Climate Research Programme 2014-2018.

Blandt de nominerede til titlen som Årets dansker 2018.

Modtager af årets Rosenkjær-pris, uddelt af DR.

Rosenkjærprisen

Stiftet af Danmarks Radio i 1963 for at ære stationens første foredragschef - fra 1937 til 1953 - Jens Rosenkjær.

Prisen gives til en kulturperson eller videnskabsmand, der har formået at formidle et svært tilgængeligt videnskabeligt stof. Med prisen følger 50.000 kroner - og traditionelt en forpligtelse til at holde fem-seks radioforedrag på P1.

Tidligere har bl.a. Per Stig Møller, Sigurd Barrett, Peter Lund Madsen, Lykke Friis, Jeanette Varberg og Svend Brinkmann modtaget prisen.