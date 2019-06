Mere skov er ikke nøglen til bedre klima

Skov: I de næste uger starter en national kampagne om at plante mere skov i Danmark. Det er i sig selv et ædelt formål. Det vil være budskabet, når TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening går sammen om projektet "Danmark planter træer".

Det indtryk aviser og debatter ofte efterlader er, at bare vi får store arealer produktionsjord omdannet til skov, så løser vi en god del af vores CO2 problem, men gør vi det? Der savnes mere orientering, som vi som borgere kan bruge til danne vores egen mening om drivhusgasdebatten.

Uanset om vi snakker om dyrkede marker eller vild natur, så er det sådan at planter optager kulstof fra atmosfærens kuldioxid i løbet af vækstsæsonen og det bringes tilbage til atmosfæren som kuldioxid i løbet af vinteren via levende væseners fordøjelse. Sådan har det altid været og sådan vil det også være i fremtiden. Dvs. en klimaneutral låneforretning!

Den helt samme betragtning kan vi anlægge for skovene, hvor omløbstiden ikke er et år, men måske 60 år før træerne rådner eller bliver til brændsel og kulstoffet frigives igen som CO2. Skovene er derfor også CO2 neutrale på den lange bane.

Måske ønsker vi af flere grunde at have mere skov og natur - og det er legalt, men det er svært at forstå, at skovene CO2-mæssigt løser vore børnebørns klimaproblemer, sammenholdt med vores stadige brug af fossile brændsler. Kulstoffet i de fossile brændsler låner vi jo ikke bare. Det adderes til vores miljø som CO2 år efter år.

I virkeligheden modsvarer en hektar skovplantning kun til seks benzin- eller dieseldrevne personbilers kuldioxidproduktion - indtil træerne begynder at rådne eller bliver til brændsel. Er det det vi vil bruge vores produktionsjord til? Vi burde starte diskussionen ved kilden og lade resten af gassen, kullene og olien i videst muligt omfang blive hvor det er. Men det kommer til at gøre ondt.