Melorm på menuen: Er du klar til fremtidens julefrokost?

Flæskesteg, medister og fiskefilet. Der skal ikke mangle noget til julefrokosterne. Men i fremtiden er det måske insektlarver, der skal akkompagnere snapsen og pilsneren. Avisen Danmark tager en bid af fremtidens julefrokost hos Bug Amok i Aarhus.

Kryb: Julen er hjerternes og ædegildernes fest, og lige nu gælder der julefrokosterne med familie og venner. Men kan flæskefråseriet blive ved, når nu vi ved, at kød belaster klimaet, og når vi i nær fremtide bliver over ni milliarder jordboere om at dele ressourcerne ? Eller kigger vi ind i en fremtid, hvor en god julefrokost kan være baseret på melorme, Buffalo-larver og græshopper? Vi besøger Bug Amok og Charlotte Bay Hansen, som har lovet at give sit bud på sådan en "fremtidens julefrokost". Egentlig ville hun have lavet sit bud på det aller helligste - selve juleaftens-middagen. - Sprødstegte larver minder jo meget om flæskesvær, som hun siger. Men der var ikke tid til at nå frem til insektflæskestegsmenuen i det lille eksperimenterende køkken på Mejlgade i Aarhus, hvor Charlotte Bay Hansen holder til under firmanavnet Bug Amok. Travlheden skyldes blandt andet, at hun op mod jul har lavet vafler og æbleskiver på insektmel i Tivoli Friheden. Og så har hun også lige fået en ny ordre. - Jeg har lige her til formiddag fået en ordre på 700 kuverter med insekter til to arrangementer, siger hun. Bug Amok-køkkenet er ikke større end det, de fleste har hjemme i parcelhuset. - Kan du håndtere så store opgaver? - Ja det kan jeg så åbenbart nu, siger Charlotte Bay Hansen, der er udstyret med den der særlige Pippi Langstrømpe-filosofi om, at "det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert".

Charlotte Bay Hansen har firmaet BUG Amok og laver smørrebrød til julefrokosten med insekter

De griner af mig Det er nok også nødvendigt med modstandskraft, for der er mange munde, der løber i tørke, når de bliver tilbudt orm, larver og insekter som mad. - Man kan godt blive både skældt ud og latterliggjort. Det er lidt hårdt når man står en hel dag i Tivoli og kun har solgt for 1.000 kroner vafler og æbleskiver. Og når der står ni mand og bare griner og peger, siger Charlotte. Men så er der andre dage, hvor der er pæn efterspørgsel, og så giver det mening at stå med sine lune æbleskiver og vafler. - Jeg mærker klart, at interessen for insekter er stigende. Men jeg må nok finde mig i at blive grinet lidt af et par år endnu, siger Charlotte Bay Hansen. Der er dog så meget fremdrift i insekterne, at Charlotte Bay har levet af dem i halvandet år nu. Hun leverer mad ud af huset. Ofte er det som en del af et event, hvor hun også holder fredrag om eller underviser i insekter som fødevare.

Larvedeller og rejens fætter Men lige nu gælder det julefrokosten. På stegepanden er olien ved at varme op, og frikadellerne, eller buggydellerne, som Charlotte Bay har døbt dem, er formet. Farsen er lavet af to slags larver, og Charlotte er ved at hakke nogle sprøde, ristede og let krydrede melorme, som hun panerer dellerne i, inden de ryger på panden. Ud over frikadellemaden, har Charlotte Bay også lavet en rejemad med, hvor tigerrejen optræder på lyst brød sammen med sin fætter, melormen. Rejen kan nemlig være en slags genvej til insektspisning, mener hun: - Vi er jo vant til at spise rejer, og rejer er også en slags insekter, og de har stort set samme dna, så det er oplagt at servere dem sammen, synes jeg. Den tredje ting på tallerkenen er en klassisk marineret sild med løg på rugbrød men med et tvist. Den er garneret med både havtorn og sprøde krydrede melorme. Og så er der ellers serveret. Desserten er Charlotte Bay også sluppet lidt nemt om ved under tidspresset. Hun serverer nogle færdige chokoladebarrer, der er lavet på blandt andet dadler, hasselnødder og insektmel. Og noget pebermynte. Insektprodukternes After Eight, kalder Charlotte Bay den. Jeg kører fra Charlotte Bay og Bug Amok med lidt at tænke over, som du kan se af min minianmeldelse:

Anmeldelsen Når man har sagt A, så må man også sige B som Buffalo-larve og putte dyret i munden. Og tygge. Og det er det, jeg nu har gjort som journalist. Og hvis jeg prøver at befri mig fra, at det er larver og insekter, jeg spiser. Hvis jeg helt ser bort fra, at jeg kan se larvens små gangvorter, mens den ligger der på min rejemad. Og hvis jeg udelukkende fokuserer på smagen, ja så er den ikke dårlig. Faktisk kan jeg smage flæskesvær og umami, og jeg mærker sprødheden. Og når flere i fremtiden involverer sig i gastronomisk udvikling af insektmåltider, er der al mulig grund til at tro, at der også kan ligge store smagsoplevelser i kriblekrable-dyr. Problemet er bare, at jeg stadig har svært ved at se bort fra det ubehag, der ligger inde bagved. I hjernen formentlig. Og fra de små larveben, der alt for tydeligt minder mig om, hvad det er, jeg spiser. Lidt krysteragtigt på samme måde, som når jeg helst er fri for at spise tunge, når jeg kan se og mærke den særlige struktur i overfladen der kendetegner netop denne slimbeklædte muskel, som har været i et andet pattedyrs mund først. Mad er kultur, og kultur ændrer sig. Men sjældent fra dag til dag. Det var med andre ord ikke i dag, jeg blev omvendt til insektspiser. Men jeg fik taget mødommen. Og jeg har intet imod, at melet i mit brød, i min snack eller min pasta stammer fra larver. Men de der gangvorter...

