Meget går skævt blandt ikke-vestlige indvandrere

Integration: Aviserne fortæller, det går bedre med integrationen af folk fra ikke-vestlige lande.

Jo, jo, men der er langt igen, inden åbenlyse urimeligheder blandt ikke-vestlige indvandrere forsvinder. Det er især flygtninge, familiesammenførte og indvandrere fra Mellemøsten inkl. Somalia, der er problembørn:

- Muslimer med dansk statsborgerskab modtog kontanthjælp, mens de kæmpede for IS, Islamisk Stat, i Syrien. IS myrdede løs blandt yazidierne, et religiøst mindretal i Irak.

- Mange muslimske kvinder vil ikke give hånd til mænd.

- Ifølge en undersøgelse fra Undervisningsministeriet fra august 2018. refereret i en kronik af Deniz Serinci i Jyllands-Posten 3. november sidste år. må kun 43 pct. af piger med ikke-vestlig baggrund ses med venner af det modsatte køn.

- I 2016 besluttede Udlændingestyrelsen at genvurdere et antal somaliske asylansøgere og familiesammenførtes opholdstilladelse. Ved udgangen af 2018 havde styrelsen inddraget 930 somalieres opholdstilladelse. Af dem var 91 rejst frivilligt hjem frem.

- Ifølge en artikel i BT 30. juni 2018 er udlændinge, indvandrere eller efterkommere stærkt overrepræsenteret, hvad angår den type voldtægter, hvor offer og forbryder ikke kender hinanden. Oplysningen er siden citeret på lederplads i Morgenavisen Jyllands-Posten 3. marts i år under overskriften "Kvindesynet".

- Ifølge økonomisk vismand og forskningsdirektør i Vive, Torben Tranæs, flytter især svage flygtninge, når de ikke længere skal bo et bestemt sted, til større byer, hvor der i forvejen bor mange ikke-danskere. Det fremmer ikke integrationen, men dannelsen af etniske enklaver.

Et folketingsflertal - VLAK, S og DF - har gjort meget for at bekæmpe urimeligheder i ikke-vestlige miljøer. Bl.a. vedtaget en lov, der tilsiger modtagere af dansk statsborgerskab, som giver adgang til gratis uddannelse og lægebehandling, at give hånd ved modtagelse af statsborgerskab. Et indlysende krav. Gymnasieelever, der har bestået studentereksamen, giver også hånd til rektor, når de får deres eksamensbevis.

Alt klares ikke med lovgivning. Et gymnasium med mange ikke-vestlige elever fravalgtes af danske elever, mens samme gymnasium valgtes til af ikke-vestlige elever. For at holde på de danske elever oprettede gymnasiet dels klasser, hvor halvdelen af eleverne havde etnisk dansk og halvdelen ikke-dansk baggrund, dels klasser bestående af kun elever med udenlandske rødder.

Eksemplet viser, hvor svært det er at hindre etniske enklaver i at opstå.