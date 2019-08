I Venstres kerneland har man ikke længere tillid til, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen kan lede partiet. I Region Midtjylland vil kommuneformændene have nye folk i spidsen for partiet, skriver flere medier

Ringkøbing-Skjern: Selv om formand for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, fortsat nægter at sige noget som helst om det krisemøde, som kommuneformændene holdt mandag eftermiddag, så tyder alt på, at tillidsfolkene i partiets kerneland har mistet tilliden til formanden og næstformanden.

Flere medier kan nu fortælle, at konklusionen på mødet i det midtjyske var klar. Lokalformændene har mistet troen på at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen kan styre partiet ud af den uro, som har rullet siden sommergruppemødet for nylig. Derfor kræver de nye folk i front for Venstre, og det betyder, at formanden og næstformanden må gå af.

Løkke og Rasmussen fik angiveligt beskeden mandag efter de midt- og vestjyske kommuneformænds møde. Ifølge Berlingske er håbet, at de vil trække sig frivilligt. Hvis de agter at fortsætte eller nægter at gå, vil et flertal i hovedbestyrelsen kræve formandsskabets afgang, oplyser kilder til avisen.

Lars Løkke Rasmussen har på Facebook meldt ud, at han ønsker at fortsætte som formand for partiet og derfor stiller op ved et fremrykket landsmøde. Kristian Jensen har derimod ikke ønsket at sige noget om sine fremtidsplaner.

Jens Nicolai Vejlgaard vil ikke kommentere oplysningerne, ligesom han ikke vil fortælle, om han personligt har tillid til sit partis formand og næstformand.