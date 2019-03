Mediehuse, forlag og folkeuniversitet går sammen om FM4-bud

Syv regionale mediehuse med JFM i spidsen er gået sammen om at byde på FM4-licensen i et kommende udbud. Som nære partnere skal Aarhus Universitetsforlag og Folkeuniversitetet gøre viden og forskning nærværende og relevant i sendefladen.

- Universitetsforlaget og Folkeuniversitetet har vist, hvordan man pirrer nysgerrigheden og fastholder interessen for viden fra øverste hylde hos den brede befolkning, siger Bjarne Munck, der er viceadministrerende direktør hos Jysk Fynske Medier og ansvarlig for konsortiets ansøgning.

De to partnere har fundet nøglen til at bringe forskernes passion for deres fagområde og befolkningens ønske om dybere forståelse af verden sammen, mener han.

- Derfor er de to et perfekt supplement til den journalistiske faglighed og lokale forankring, der er rigt repræsenteret i konsortiet, siger Bjarne Munck.

Ifølge Sten Tiedemann, der er rektor på Folkeuniversitetet, står institutionen i 2019 for mere end 4000 videns- og kulturarrangementer med deltagelse af 1200 forskere og eksperter.

- Vi afprøver hvert år hundredvis af ideer på virkeligheden. Folk stemmer med fødderne, og vi bliver skarpere og skarpere til at ramme det, der interesserer og inspirerer bredt, siger rektoren og fortsætter.

- Esperterne kommer fra alle landets museer, universiteter og forskningsinstitutioner, og fællestrækket er, at de er gode formidlere, som brænder for at dele ud af deres viden.

Aarhus Universitetsforlag arbejder i forvejen sammen med Jysk Fynske Medier. Blandt andet om bogserien 100 danmarkshistorier.