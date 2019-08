Massivt boom i privat forsikring mod arbejdsløshed

Akademikerne sikrer sig ved privat forsikring og lån i huset. 3F'ere taber på svækket dagpenge-system, når de ikke kan tegne forsikring. Den danske model er truet af et delt arbejdsmarked, lyder advarslen fra 3F og en professor.

Ledighed: På blot et år har 60.000 lønmodtagere tegnet en privat forsikring mod ledighed som et supplement til deres dagpenge. Nye tal fra Forsikring og Pension viser, at 340.000 lønmodtagere nu har tegnet en privat forsikring mod ledighed - mere end hver ottende lønmodtager. Udviklingen er båret af, at fagforeningerne selv tilbyder medlemmerne at købe sig ekstra sikkerhed ved siden af dagpengesystemet. - Væksten er markant, og det er et udtryk for flere gruppebaserede aftaler fra fagforeningerne, som spreder risikoen og giver medlemmerne billigere præmier, forklarer professor Bent Greve fra Roskilde Universitet. Ifølge Bent Greve er en del af forklaringen i væksten også den udhuling af dagpengene, som er sket over de seneste 15 år og med skattereformen fra 2012: Dagpengene er ikke fulgt med den almindelige lønudvikling, og dermed har en almindelig LO-arbejder ifølge beregninger fra fagforbundet 3F mistet 3200 kroner om måneden på dagpengene i forhold til for 30 år siden. Heller ikke højtlønnede ser dagpengene som en sikkerhed i tilfælde af ledighed. - Folk er klar over, at de skal nedsætte levestandarden mere, end de har lyst til eller gå fra hus og hjem i tilfælde af ledighed. Jo højere indkomst, jo større er faldet. Men selv for lavtlønnede er dækningsgraden nu kritisk, og det underminerer den økonomiske sikkerhed i det danske flexicurity-system for den enkelte og familier, konstaterer Bent Greve.

3F's medlemmer accepterer ned til to dages varsel ved afskedigelse på grund af dårligt vejr og materiale mangel, og udhulingen af dagpengene er ifølge forretningsfører Eva Obdrup et brud på kontrakten om tryghed på det danske arbejdsmarked. Foto: 3F.

Den danske model er truet De nye beregninger fra fagforbundet 3F viser, at den såkaldte dækningsgrad er faldet siden midten af halvfemserne med knap 10 procent til lidt over halvdelen af en almindelig indtægt. Men ifølge forretningsfører Eva Obdrup fra 3F har mange medlemmer af Danmarks største fagforening ikke mulighed for at tegne en lønforsikring, fordi betingelsen blandt andet er 12 måneders uafbrudt beskæftigelse. - Vores medlemmer bliver sendt hjem på grund af dårligt vejr og materialemangel. Vi skaber et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet for dem, som kun har dagpengesystemet og dem, som har dagpenge og privat lønforsikring. Men vores medlemmer er dybt afhængige af det solidariske system, siger Eva Obdrup. Ifølge 3F truer det stadigt lavere niveau for dagpengene den danske model, som sikrer stor udveksling på arbejdsmarkedet til glæde for både lønmodtagere og arbejdsgivere. - Vi har nået smertegrænsen for udhulingen af dagpengene. Vi har indgået en kontrakt om, at det med trygheden i systemet er let at hyre og fyre, og den er vores medlemmer meget afhængige af. Den balance risikerer at knække, fordi dækningen ikke er ordentlig, advarer Eva Obdrup.

Jo højere løn, jo større fald ved ledighed. Ifølge professor Bent Greve er den danske model presset, når dagpengene ikke bliver opfattet som en sikkerhed af privatøkonomien.

Akademikere tager lån i huset Heller ikke de højtlønnede ingeniører og akademikere i Akademikernes A-kasse ser dagpengesystemet som en sikring af økonomien. Alligevel har kun omkring fem procent af de 200.000 medlemmer ifølge forsikringschef Jes Flatau tegnet en lønforsikring ved siden af dagpengene. Den typiske forsikring udløser 10.000-15.000 kroner hver måned ved siden af dagpengene. De søger i stedet andre løsninger i tilfælde af ledighed, og ingeniørerne og andre højtlønnede har i modsætning til 3F'erne som regel et langt opsigelsesvarsel og kan nå at finde et nyt job eller tage et lån i huset, hvis de mister jobbet. - Udhulingen af dagpengene er et større problem for akademikere, som er vellønnede. Men når jeg selv og andre akademikere er medlem af en A-kasse, handler det om, at det stadig er en god idé. Dagpenge er stadig mere end kontanthjælp, som du ikke kan få, hvis du har en brugt bil eller en ægtefælle. Men en tillægsforsikring kan være en god idé, hvis man har sat sig hårdt, siger Jes Flatau.