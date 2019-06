Martin Merrild: Grønne løsninger skal være holdbare i banken

Sådan her lød det fra Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, på valgaftenen i sidste uge:

- Dette var det første klimavalg i historien.

Og det har vi også mærket i landbruget. Vores erhverv har fyldt i diverse debatter, hvor vi til min store glæde er blevet rost for de planer og ambitioner på miljø- og klimaområdet, som vi har lanceret over det seneste halve år.

Det drejer sig om vores vision om et klimaneutralt fødevareerhverv og om vores fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening om at tage 100.000 hektar jord ud og omlægge til natur og en ny ammoniakregulering.

Jeg vil gerne kvittere for den opbakning, der har været bredt blandt Folketingets partier til vores forslag med Danmarks Naturfredningsforening. Nu glæder jeg mig til at se, om der bliver sat handling bag ordene. For det mangler der i høj grad.

Klimaomstilling er ikke billig, og man er nødt til at tænke sig grundigt om i forhold til, hvor pengene skal komme fra.

Vi kan som erhverv ikke klare det alene. Der er brug for samfundets hjælp, hvis opgaven skal løses.

I disse dage venter vi spændt på regeringsforhandlingerne. Og i den ombæring vil jeg opfordre politikerne på Christiansborg til at samarbejde bredt.

Nye klimaløsninger kræver investeringer, der skal være langtidsholdbare. Alt andet er umuligt at drive forretning ud fra - det gælder for alle erhverv.

Samtidig håber jeg, at politikerne vil arbejde ud fra en viden om, at klimaudfordringen er et globalt projekt. Vi kan ikke i Danmark alene redde hele verden ved at lukke vores landbrugsproduktion ned. Det giver simpelthen ikke mening, for landbrugsproduktionen vil blot flytte til et andet land i verden, hvor man ikke producerer lige så klimaeffektivt, som vi allerede gør i Danmark.

Dermed ikke sagt, at vi ikke vil bidrage til at løse klimaudfordringen. Det vil vi i høj grad, og det gør vi også. Men jeg synes, vi bør værne om den position, som dansk landbrug allerede har som et af verdens mest klimaeffektive. Vi skal udbygge den, vise vejen for andre lande og investere i udvikling frem for afvikling.

Derfor har vi også brug for en nøgtern og fagligt baseret debat, og ikke love og regler baseret på følelser. Det er uholdbart.

Det så vi også under valgkampen, da vi endnu en gang fik bekræftet, at dansk landbrug er i den absolutte top i forhold til klima, da mediet Mandag Morgen faktatjekkede dette udsagn. Visse politikere mente ellers, at der var tale om en løgn. Det viser bare endnu en gang, at man skal være varsom med, hvad man tror på.

Nu venter en spændende tid. Meget er på spil, og meget kan ske.

Det er op til de valgte politikere nu at blive enige om både økonomisk politik, udlændingeområdet og ikke mindst det grønne område.

Sidstnævnte kan både være en mulighed, men også en fare for dansk landbrug. Jeg håber, at parterne kan finde fælles fodslag.

Fremtidens politiske sejre skal findes ved forslag med en dobbelt bundlinje. Det vil sige, at det både er en gevinst for miljøet, men også en økonomisk gevinst for erhvervet og dermed hele samfundet.

Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt landbrug senest i 2050 tager udgangspunkt i, at vi har den samme eller større landbrugsproduktion som i dag. Derfor er der brug for forskningsmidler og penge til en jordfordelingsfond frem for unødvendig hård regulering, som kan dræbe et af Danmarks største eksporterhverv.

Vi vil kæmpe for et landbrug i fortsat udvikling.