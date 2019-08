Flere og flere af de kommuneforeningsformænd i Venstre, der også sidder i partiets øverste organ, hovedbestyrelsen, er ved at samle sig i en kamp for en helt ny ledelse af partiet. Det klareste alternativ, Jakob Ellemann-Jensen står dog stadig svagt i Sønderjylland. Arkivoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Da Venstres kommuneforeningsformænd fra Fyn, Syd- og Sønderjylland gik fra krisemøde torsdag aften, var der klart flertal for udskiftning af både Lars Løkke og Kristian Jensen. Samme billede tegner sig i Midt- og Nordjylland.

Venstre-oprør: Over hele landet er Venstres bagland i gang med at klarlægge, hvor meget vægt, der vil være bag et stormløb mod, hvad der bliver beskrevet som partiets "dysfunktionelle" ledelse: Formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensens konstante positionering i forhold til hinanden. Møderne foregår fordelt på landets fem regioner, hvor formænd i Venstres kommuneforeninger tilkendegør, om de er med eller imod, og om de har tænkt sig at spille en aktiv eller en passiv rolle. Det seneste møde blev afholdt i Bramdrupdam Hallerne i udkanten af Kolding på et toenhalv time langt møde mellem formændene fra Fyn, Syd- og Sønderjylland. Avisen Danmark erfarer efter samtaler med en række deltagere i mødet, at der, som det blev udtrykt, "var et stort flertal, som var enige med Venstres bagland i resten af Danmark" - at vejen frem for Venstre er to helt nye formænd. En kilde vurderer, at flertallet var i størrelsesordenen 60-70 procent. På et tilsvarende møde i Nordjylland onsdag aften tegnede der sig det samme flertal, og ifølge oplysninger i Jyllands-Posten blev der dagen efter sendt en såkaldt "bekymringsmail" til Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen og Venstres partisekretær.

Venstres bagland i Syddanmark var der ikke som i Nordjylland enighed om at henvende sig direkte til Venstres ledelse i umiddelbar forlængelse af mødet. Konklusionen var, at regionsformand Leif Krarup på partiets centrale forretningsudvalgsmøde fredag giver et nøgternt referat af de fynske og jyske organisationsfolks holdning, så det ikke kan misforstås af hverken Lars Løkke Rasmussen eller Kristian Jensen. Mens det nuværende oprør i Venstre trækker tydelige tråde til formandsopgøret i 2014, der endte i en diffus magtdeling mellem Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen, er der i især det syd- og sønderjyske en utilfredshed, der i højere grad retter sig mod Løkke end mod Jensen. Utilfredsheden hænger i højere grad sammen med Løkkes kuldsejlede forslag til en sundhedsreform, der ville nedlægge de folkevalgte regionsråd, end med fem år gamle begivenheder. Her finder man også en større tilbøjelighed til stadig at bakke Kristian Jensen op som fremtidig formand - blandt andet fordi det åbenlyse alternativ Jakob Ellemann-Jensen står svagt i Sønderjylland efter sin tid som minister, hvor han lagde sig ud med store dele af landbruget. Visse steder vurderes det, at Ellemann som ny formand vil få sønderjyderne til at rive deres medlemskort til partiet over i samme grad, som da Lars Løkke Rasmussen stod svagest i 2014 med sager om tøjindkøb på partiets regning.

På mandag mødes den resterende del af de jyske kommuneforeningsformænd i Midtjylland. Ifølge avisen Danmarks oplysninger er terrænet dog allerede blevet grundigt sonderet, så der også her bliver forventet et stort flertal af lokalformænd, der helst ser en helt ny og frisk start på formandsposterne i toppen af partiet. Der tegner sig et flertal på niveau eller lige over niveauet på 60-70 procent i Syddanmark og Nordjylland. Og blandt en stor del af de kilder, avisen Danmark har talt med, er der en stærk bevidsthed om, at en meget stor del af de kommuneforeningsformænd der vil bære kritikken af og mistilliden til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen videre til forretningsudvalg og hovedbestyrelse i slutningen af næste uge, er formænd de steder i landet, hvor der både er flest medlemmer og flest lokalforeninger, hvilket giver flere stemmer på et landsmøde, hvis det skulle komme til kampvalg om enten formands-, næstformandsposten eller begge dele. Venstre i hovedstaden holdt mandag deres møde om formandssituationen i partiet - ifølge Politiken var der her et klart flertal for en ny næstformand og en accept af, at det også kunne komme til at betyde ny formand. Venstres kommuneforeningsformænd fra resten af Sjælland og Lolland-Falster mødes på onsdag.