Maria og Bea forlader X Factor grundet dødsfald i familien

Sønderborg/Haderslev: Få timer før X Factor løber over skærmen direkte på TV2 fredag aften, trækker den populære duo Maria og Bea sig fra programmet. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Beslutningen skyldes et tragisk dødsfald, i det Bea Sarockaites har mistet sin far, som døde af en hjerneblødning torsdag.

- Vi er enormt berørte af denne tragiske hændelse og sender vores varmeste tanker og dybeste medfølelse til Bea og hendes familie. Både Maria og Bea står i en fuldstændig uforudset situation, og vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at støtte og hjælpe dem igennem den kommende tid. Maria og Bea har tilført årets X Factor noget helt unikt, og vi er utrolig kede af at skulle sige farvel til dem under disse ulykkelige omstændigheder. Vi ønsker Maria og Bea alt det bedste herfra og vil sige dem en stor og varm tak for mange uforglemmelige optrædener i denne sæson af X Factor, udtaler underholdningsredaktør hos TV 2, Dorte Borregaard, i pressemeddelelsen.

Også X Factor-dommeren Oh Land, der har arbejdet tæt sammen med de unge kvinder, er berørt af situationen.

- Det er helt forfærdeligt, hvad der er sket, og jeg sender mine varmeste tanker og inderligste medfølelse til Bea og hendes familie. Man kommer tæt på hinanden under sådan et forløb, og vi er alle meget berørte af det. Jeg har nydt hvert sekund af mit samarbejde med Maria & Bea, som jeg kastede min kærlighed over allerede ved første audition. Jeg er så ked af, at de forlader programmet under de her tragiske omstændigheder, og jeg sender dem afsted med al min støtte og opbakning. Maria & Bea er ægte helt ind til benet. De har tilført det her show noget helt unik, og jeg er så stolt af dem, udtaler hun.

Maria og Beas farvel til programmet betyder, at ingen af de øvrige deltagere vil blive stemt hjem i fredagens udsendelse.

Der vil stadig være sms-afstemning, og alle aftenens sms-stemmer overføres og lægges sammen med stemmerne fra semifinalen på næste fredag. Herefter vil det stå klart, hvilke tre finalister der skal optræde ved finalen i Horsens 12. april. Fordi ingen deltagere stemmes ud, udgår anden del af udsendelsen, og liveshowet slutter således kl. cirka 21.15 i aften.