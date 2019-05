Manipulation eller folkeoplysning: Min tur gennem kødhakkemaskinen

Forvrænget: Så blev det min tur til at komme i Bent Riis´ kødhakkemaskine.

Bent Riis er en ivrig debattør.Det er stort set samme budskab, som går igen i hans svar på læserbreve. Når et indlæg har provokeret hans sindelag er svaret altid det samme.

Folk er reaktionære, småborgerlige, åndsløse personer mindre intelligente end ham selv og indholdet bliver så forvrænget at man lige må finde sit eget indlæg frem for at se, om det nu også er det Bent Riis referer til.

I Bent Riis' svar er klimaskeptiker blevet til klimafornægter - en forskel han skulle være klog nok til at indse, men bevidst manipulerer med. Derudover er jeg blevet holocaustfornægter, påstår at jorden er flad og mit religiøse ståsted sættes i forbindelse med en sekterisk udgave.

Jeg blev naturligvis ikke overrasket, da jeg så at Bent Riis reagerede på mit indlæg. Jeg blev heller ikke overrasket over at han ikke interessere sig synderligt for indholdet, men hans ærinde var at hæve sig selv og hans intellektuelle selvforståelse op over andre mindre begavede.

For god ordens skyld vil jeg supplere mit tidligere indlæg med at kommentere den påkrævende opgave vi mennesker har, når vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne.

Valgkampen herhjemme er heldigvis blevet mere nuanceret. Alle er efterhånden enige om at det er et fælles verdensomspændende problem, og at det skal løses globalt.

Temperaturstigningerne er kommet for at blive, måske i flere generationer. Det betyder ikke at vi bare skal lade stå til.

Vi må forholde os til, hvad det vil gøre ved vores klode på særligt udsatte steder, samtidig med at kæmpe for at reducere den menneskeskabte CO2-udledning. Lad os gøre det i en debat uden at tage vores børn som gidsler og gøre dem bange med dommedagsprofetier.

Forskningen kommer til at betyde endnu mere. Netop i skrivende stund er landbruget klar med bud på, hvordan man kan gøre flyrejser klimaneutrale og halvere erhvervets klimaaftryk. Ideen er at man omdanner halm og restfibre fra gylle til brændstof. Det sker ved en såkaldt pyrolyseproces, som vi nok skal komme til at høre mere om.

Lad os i mellemtiden gøre, hvad vi kan for at holde vores egen sti ren såvel for klimaets som for miljøets skyld.