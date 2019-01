Mangel på helbredsfremgang

Sundhedstilstanden for danskere over 65 år er mod forventning ikke blevet bedre de seneste otte år, viser rapport fra Sundhedsstyrelsen. Her følget et udpluk af de faktuelle registreringer, der optræder i rapporten:

1 Helbred og trivsel Andelen med godt funktionsniveau hvad angår kommunikationsfærdigheder og mobilitet er stort set uændret fra 2010 til 2017. Det samme er andelen med dårligt fysisk og mentalt helbred. Ældre kvinder har dårligere fysisk og mentalt helbred end mænd. Andelen med højt stressniveau er stigende med alderen. 30 procent af kvinder over 85 år har et højt stressniveau.

2 Sundhedsadfærd 23,5 procent af ældre mænd har tegn på et problematisk alkoholforbrug. Over 25 procent er stillesiddende i fritiden. 19,3 procent af ældre mænd og 16,1 procent af ældre kvinder er svært overvægtige.

3 Sociale relationer 10,5 procent mænd og 5,2 procent kvinder er aldrig eller sjældent i kontakt med familie, man ikke bor sammen med. 20 procent er aldrig eller sjældent i kontakt med naboer eller beboere i lokalområdet. 42,1 procent kvinder og 33,8 procent mænd deltager aldrig eller sjældnere end månedligt i foreningsliv eller fritidsaktiviteter.

4 Sygelighed 47 procent af alle ældre har langvarig sygdom, langvarige eftervirkninger af skade, handicap eller langvarig lidelse af mindst seks måneders varighed. 10 procent mænd og 12,9 procent kvinder har fem eller flere sygdomme.