Mange ofre, en del sære hændelser, ingen opklaring

15. oktober 2013: Tidligere præsident for Sø- og Handelsretten Frank Poulsen skriver til rigsadvokaten, at ejer- og forsikringsforhold er nogle andre end dem, der blev oplyst under søforhøret. Det er "rimeligt og vigtigt, at det nye materiale, der kan ændre vurderingen af ansvarsforholdene - både strafferetligt og civilretligt - gøres til genstand for ny undersøgelse og vurdering," skriver han.