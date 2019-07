Manden i spidsen for dansk Tour-start: - Vis mig den rapport, der fastslår, at det ikke kan betale sig

De to venner var vilde med cykelløb, og her denne 7. juli 2012 i Horsens havde de netop set første løbsafdeling af årets Giro d'Italia køre i mål.

Joachim Andersen hed den ene, Alex Pedersen hed den anden, og ham den sidste var såmænd ikke et bedre menneske end den første, men han havde noget ekstra i bagagen: en professionel cykelkarriere i ungdommen og et verdensmesterskab i landevejscykling i amatørkarrieren.

- Så stod vi og puffede lidt til hinanden og sagde, at det ku' sgu da være sjovt at få det helt store cykelløb, Tour de France, til Danmark. Så vi blev enige om, at vi lige så godt kunne forsøge. I værste tilfælde kunne vi blot få et afslag.

Det er Alex Pedersen, som fortæller. Avisen Danmark har mødt ham i belgiernes hovedstad, Bruxelles, for her blev dette års Tour de France indledt, og derfor har Alex Pedersen de seneste dage tumlet rundt her. For at lære, for at drage erfaringer, for at få praktiske tips.

Det lykkedes nemlig at få overbevist tour-ledelsen om at sende løbet til Danmark - i 2021 - hvor København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg er de kommuner, der bliver direkte involveret i tilrettelæggelsen. I dag er han direktør for det selskab, der har det overordnede ansvar for arrangementet i Danmark.

Men det holdt hårdt. Der kom først accept 20. juni 2016, og selv om danskerne gerne ville hurtigt i gang, kunne de godt se, at det ikke kunne blive i 2019, som de helst ville.

- Det år har den gule vindertrøje 100-års jubilæum, det år er det 50 år siden, belgieren Eddy Merckx første gang vandt den gule trøje, og han satte rekord med at vinde den fem gange. Så det lå som forudbestemt, at i 2019 skulle løbet have sin start i Belgien, i Bruxelles. Og 2020 skal løbet ikke uden for Frankrig. Så vi måtte vente til 2021, men o.k., hellere det end et afslag, siger Alex Pedersen.