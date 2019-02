Mand frifundet efter at have lagt billeder fra dødsulykke på Facebook

En 37-årig mand fra Padborg har fået rettens ord for, at det ikke var ulovligt, da han lagde billeder på Facebook fra en dødsulykke.

Ulykken, som den 37-årige tog billeder af, fandt sted den 12. marts sidste år, og den resulterede i, at to mænd blev mast ihjel. Det, vurderede retten i Sønderborg, fremgik ikke af billederne.

- Begrundelsen var, at det ikke var muligt at identificere nogle personer på de billeder, der var lagt på Facebook, siger Hans Henrik Wurlitzer.

Padborg/Sønderborg: En 37-årig mand fra Padborg risikerede torsdag ved retten i Sønderborg en fængselsstraf på op til seks måneder for sidste år at have delt billeder på Facebook fra en dødsulykke, der skete på den sønderjyske motorvej tæt ved Vojens.

Den 37-årige mand fra Padborg var tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 264 d ved den 12. marts 2018 cirka klokken 12.00 uberettiget at have videregivet meddelelser og billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.Konkret drejer det sig om, at den tiltalte lagde billeder op på Facebook, som han havde taget af et færdselsuheld cirka klokken 9.00 samme dag på den sønderjyske motorvej nær Vojens med et stærkt beskadiget køretøj. I køretøjet befandt sig to personer, der afgik ved døden som følge af uheldet, og den tiltalte kommenterede billederne med ordlyden: "Ham i den røde var der ingen livstegn fra overhovedet".

Ikke selv til stede

Allerede tilbage i oktober måned var sagen for retten i Sønderborg. Her var der lagt op til en hurtig tilståelsessag, for den 37-årige havde indrømmet at have delt billeder fra dødsulykken på Facebook. Sagen endte dog med, at den 37-årige i samråd med sin forsvarer mente, at der ikke var begået noget ulovligt, og derfor var det op til anklagemyndigheden, om der skulle rejses tiltale i sagen.

Det valgte anklagemyndigheden, men det endte alligevel med en frifindelse.

- Vi fik medhold, og det kan man ikke være utilfreds med, siger Hans Henrik Wurlitzer.

Da JydskeVestkysten kort efter domsafsigelsen var i telefonisk kontakt med advokat Hans Henrik Wurlitzer, vidste hans klient endnu ikke, at han var blevet frifundet.

- Den tiltalte var ikke selv til stede, da han opholder sig i udlandet, så jeg må hellere give ham besked, siger Hans Henrik Wurlitzer.

Den 37-årige mand var konkret tiltalt for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om videregivelse af billeder af personer under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.