Man mister håbet som psykisk syg

Danmark. Det er på tide, at samfundet får øjnene op for de ramte

I forbindelse med at være psykisk syg, bliver jeg tit spurgt om, hvad det egentlig betyder, og hvordan det er at leve med en sygdom. Mange har den opfattelse af, at man lever livet fuldstændigt anderledes og dybt ulykkeligt. Det er dog forskelligt fra lidelse til lidelse, hvor meget det påvirker en. Jeg kan ikke lide at fortælle folk, at jeg har OCD. Folk kigger på en, som om man er syg i hovedet. Jeg blev diagnosticeret med det ret sent. Jeg fik OCD banket i hovedet i 2.G og begyndte et intensivt forløb for at behandle dette. Jeg havde ikke lyst til at fortælle nogen om min lidelse, ikke engang mine venner eller familie. Når man læser om psykiske lidelser på sociale medier, så bliver det nedgjort ekstremt meget. Jeg har mange gange stødt ind i den der "psykisk syge er svage, og de kan ikke noget". Når man møder sådanne kommentarer, har man ikke lyst til at åbne op omkring de ting, man tumler rundt med, for hvad nu hvis man har en lidelse? En af grundene til, at jeg tog fat i mine problemer så sent i mit liv, var, fordi mange har en forkert opfattelse af OCD. Da jeg valgte at fortælle mine venner, at jeg har OCD spurgte de med det samme "kan du så ikke lide, når jeg gør sådan her?" Så flytter de for eksempel nogle ting, så de ikke står lige eller lignende, hvilket ikke irriterer mig, men det virker, som om de nedgør en, og de prøver at undgå det seriøse.

For mig blev dette et kæmpe tab. Jeg havde aldrig set for mig, at jeg skulle være en af dem med psykiske lidelser. Jeg havde planlagt mit liv til det yderste, jeg skulle i militæret efter gymnasiet, og så skulle jeg være jagerpilot. Efter et halvt år i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien tog jeg til Forsvarets dag og blev erklæret uegnet på grund af OCD'en. Der er intet, jeg kan gøre. Jeg føler ikke, at der er nogle, jeg kan spørge til råds. Jeg havde mistet alt håbet. Dette var min største drøm. Det var svært at indrømme dette over for familie og venner. Jeg havde jo for længst planlagt det hele og gjort alle klar på, at jeg skulle være jagerpilot. Det er hårdt at stille sig frem i dette samfund og sige, at jeg har OCD. Dette samfund er blevet kendt som et diagnosesamfund. Der er et stigende antal af depressioner hvert år, og mange forstår ikke, at dette er produktet af vores samfund. Så mange mennesker bliver trådt på og får underlige blikke, når de siger, at de har en psykisk lidelse - jeg er iblandt de mennesker, som har fået disse blikke. Bare fordi man bliver diagnosticeret med en sygdom, betyder det altså ikke, at man er svagere end resten af samfundet. Det betyder ikke, at man er mindre i stand til at udføre en opgave end dem, der ikke har en sygdom. Jeg synes derimod, at dem, som tør at stå frem og sige, jeg har en sygdom, burde blive set op til. Disse mennesker burde være et forbillede for alle. I mine øjne er disse de stærkeste mennesker, der findes.