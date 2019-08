Man kan komme langt med næstekærlighed og nysgerrighed

Historien er egentlig ikke forbi endnu. Mellem udlejningsfirmaet og mig. Men det er lige meget, for den bedste del af det, jeg har oplevede, efter de lejede mig en (alt for stor) varevogn til min tur med det halve af min bolig til den lejlighed, som jeg nu bor i, når jeg passer jobbet i Europa-Parlamentet. I øvrigt nok præcist den, som salige Karl Marx boede i, da han i 1846-48 skrev 'Manifestet' - men det er en helt anden historie. Nu gælder det den om udlejningsvognen og Annemarie, som jeg har glædet til at dele med dig, fordi den handler om det, der er meget vigtigere end politik - men som er vigtig for at kunne holde ud at være i politik. Det handler nemlig om ren og skær næstekærlighed, ordentlighed, stamina samt at man aldrig nogensinde skal gå rundt i verden styret af fordomme om andre og/eller uden modet til at vise andre tillid, selvom logikken peger i en anden retning.

Jeg lejer den her varevogn af en god størrelse til formålet. Tre gange (3!) taler jeg forud for afhentningen med firmaet, som forsikrer mig, at jeg sagtens kan aflevere bilen lørdag aften, når den er tømt, ved den store Gare de Medi-station og dermed nøjes med at leje den i et døgn. Smart og lige netop det, jeg gerne ville. Det kan jeg så bare ikke, for bilen er for stor til at kunne komme ned i deres parkeringskælder og kontoret er lukket. Pokkers! En venlig belgier hjælper mig med at parkere i nærheden, efter at jeg forgæves at ledt efter en plads. Han får en håndøre og jeg tager træt og lettet hjem.

Næste morgen, da jeg tager hen for at afslutte lejemålet, er bilen væk! De efterfølgende telefonsamtaler, jeg har med udlejningsfirmaet resten af dagen og dagene efter, er intet bevendt. Uforskammede og meget Kafkask - det er de. Den centrale person for denne historie dukker op, da jeg spørger assistenten i kaffevognen, som nu står, hvor varebilen stod. Vi forsøger, men kan ikke forstå hinanden - han kan ikke engelsk, og jeg kan ikke flamsk. Ved et af hans borde foran vognen sidder - lige så stille og rolig - en +70-årige kvinde i løs sommerkjole, med sin indkøbsvogn, briller i snor om halsen og kølige glas hvidvin foran sig. Klokken er lidt i ni søndag morgen, og aftenens p-plads er omdannet til et af Bruxelles' helt store markeder. Hun smiler mildt til os, og den unge mand henvender sig til hende som et frustreret barnebarn til sin bedstemor og spørger hende, om hun kan engelsk - og HURRA!

"Sæt dig ned - jeg har det hele her" og peger på stolen ved hendes bord, mens hun ryster med sin mobiltelefon. Hun kan jo godt regne ud, hvad der er sket og ringer med det samme til politiet. Hun giver sig god tid. Taler venligt og gestikulerende med de vagter, hun stilles igennem til, selvom de jo ikke kan se hende. Det er søndag, og det tager sig tid, men pludselig pludrer hun som en ung pige med en 'Hr. Jules' og giver ham mine oplysninger med brillerne på spidsen af sin svedende næse, imens hun nipper til hvidvinen. Selv kæmper jeg med sult og tørst - for jeg havde lovet min søn og hans kæreste at komme hurtigt hjem til dem med juice og brød. Men jeg tør ikke andet end at koncentrere mig om den her underlige oplevelse af, at en kvinde, som kunne være min (unge) mor helt på eget initiativ begynder at løse mit bilproblem for mig. Hun skulle vel ellers i gang med at handle på markedet og sikkert mødes med venner. Hun kunne også være dement eller helt gal - men glad - for at nogen gider tale med hende i sine ensomhed på markedspladsen. Hvad vidste jeg...?

Hjælpeløs, som jeg var, tog jeg med hende i hendes lille bil, efter hun har forklaret, at denne 'Jules' er politiassistent på den station i byen og gerne vil hjælpe mig med at få bilen udleveret igen. Selvom det er søndag - og oveni det også Belgiens Uafhængighedsdag, hvorfor det meste står stille i byen. Bare ikke hendes lyst til at hjælpe mig. Hun vil køre mig til ham - hun har rigeligt med tid, forsikrer hun. Skal først noget ved frokosthed. Google Maps nægter hun at bruge, så det kommer til at tage sin tid. Mens vi kører, og hun oversætter, hvad Jules siger og spørger mig om, fortæller hun mig lidt af sin historie. Hun er fra Ungarn, men har boet hele sit voksne liv i Bruxelles og arbejdet som indretningsarkitekt. Hun har en blind veninde, som er tolk i Europa-Parlamentet. Derfor kan hun blandt andet engelsk og har lært at se livet, som veninden gør det: Med de sanser og evner, man har og få det bedste ud af det. De to skal snart på et par krydstogter, for veninden har arvet - og ingen skal arve hende. Af og til tager Annemarie med hende på job i Strasbourg - det synes hun er spændende.

Jeg spørger hende, hvorfor hun gider hjælpe mig. "Hvorfor ikke?". Jeg spørger, hvorfra hun har sin tålmodighed og sit lyse sind. Hun har da lige givet mig et lille skub over flæbestadiet, da jeg konstaterer, at sagsbehandlingstiden hos politiet og det, der venter bagefter, når jeg igen har fået vognen, der jo ikke kan afleveres til udlejer, stjæler den tid, jeg med en mors forventningens glæde havde set frem til at bruge med min søn og hans kæreste, før de om mandagen skal videre rundt i Europa. Lige der forstår jeg ikke, hvorfor hun ikke eksploderer sammen med mig. Men, som hun siger: "Jeg måtte engang vælge mellem at ... (hun sætter pegefingeren til tindingen) eller tage livets opgaver med et smil - jeg valgte det sidste, som du ser og dette livssyn har sat sig fast efter to dårlige ægteskaber og en tilværelse uden sus og dus. Og du er i en rodet situation, som jeg kan hjælpe med - så det gør jeg gerne og med selvfølge". Tak, Annemarie!

Der er dem, der påstår, at jo mere bureaukratisk og multikulturelt et samfund, man lever i, des mere venlighed og hjælpsomhed mellem mennesker. Ud fra logikken, at systemerne er mange og hænger ikke sammen - derfor må vi hjælpe hinanden. I stive regler og procedurer flyder den sociale kapital i høj kurs som det kit, der alligevel får det hele til at fungere. Måske - jeg observerer stadigvæk efter de første måneder i Bruxelles. Men at man komme ret langt med næstekærlighed og nysgerrighed efter at hjælpe andre og selv tage imod hjælp fra andre - det er rigtigt.