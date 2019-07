Måske skulle vi være lidt mindre kloge og leve i nuet

Debat: Mange af os debattører er så kloge. Det startede vi med at blive for ca. 50 år siden. Dengang sendte man den første mand på månen. Selv tog vi med præsten til Mallorca. Vi var en del af udviklingen, følte vi. Havde fået uddannelser og tjente penge. Skiftede job, kun til det bedste, og tjente flere penge til hus, bil, vovse og børn.

Da mennesket for 50 år siden tog til Månen, var tyrkerne stort set alle stadig i Tyrkiet. Men fordi vi havde det så godt, og ikke gad det hårde arbejdsliv, inviterede vi nogle af dem til Danmark for at tage det arbejde, vi ikke selv ville have. De havde en anden kultur - hvad det så end var og anden religion. Men vi har jo religionsfrihed, så pyt. Og vi var så kloge, og er det stadig. Tror vi.

Nu skal vi til Mars. De unge synes, det er spændende. Nye veje, der åbner sig til en ny verden, der skal erobres. Men ikke os "kloge", vi ønsker ikke forandring, vi har opgivet at erobre verden. Nej, nu skal vi have stabilitet. Vi har jo investeret i uddannelser, pension og ser tilbage og er så kloge og fulde af erfaring. Måske vi skal leve meget længere, men det er bare ikke så'n at opbygge noget nyt.

Mangler staten penge til velfærd, kan de jo bare smide de mennesker ud af landet, der har været med til at bygge velstanden op. Jeg tænker naturligvis på gæstearbejderne. Altså muslimerne. Dem, der kom som flygtninge, mangler jo forandringsevne og bringer hverken noget økonomisk eller socialt godt med sig. I hvert fald ikke noget, jeg får glæde af. Lyder det dumt? Ja.

Måske betyder klogskab og erfaring ikke så meget mere. Vi bliver oversvømmet af superintelligente maskiner, designede kroppe, algoritmer, der manipulerer med vores følelser med en uhyggelig præcision. Menneskeskabte klimakatastrofer og behovet for at skifte arbejde en gang om året. Og så videre.

Hvad med vores børn; hvordan vil det se ud for dem om 50 år? Styres de udelukkende af de der algoritmer - eller noget helt andet? Sandsynligvis. Kloden har eksisteret i millioner af år og vil eksistere flere millioner endnu. Måske skulle vi være lidt mindre kloge og leve i nuet med de mennesker, der er omkring os. Vi aner jo ikke, hvordan verden ser ud om 50 år alligevel. Vi vil ikke kunne absorbere og analysere det hele. Om hvordan vi skal leve i fremtiden. En fremtid, hvor uvished ikke er undtagelsen, men reglen. Men måske ikke, hvis vi slipper noget af vores klogskab og nogle af vores tunge fordomme.