Måske kan din stemme være spildt

Valg: Går du og overvejer at stemme på et af de nye partier, som har en indvandrerkritisk tilgang som dig selv, kan din stemme være spildt, hvis partiet ikke når op over spærregrænsen. Det er ikke sådan, at stemmerne bliver overført til et af de andre partier i blå blok, hvis et parti ikke opnår valg til Folketinget.

Og det kan i sidste ende koste regeringsmagten, selvom den side i Folketinget har fået over 50 procent af stemmerne. Men det er jo ikke kun stemmespild i forbindelse med selve valget; også hvis partiet kommer i Folketinget, kan man ikke være sikker på, at de kan finde samarbejdspartnere, da det som bekendt kræver 90 mandater og tillid fra de andre partier for at kunne få et forslag igennem.

Så måske skulle du overveje alligevel at stemme på det, du før har gjort? Ikke mindst for at fastholde den gode og positive udvikling på flygtninge- og migrationsområdet, som det er lykkedes Dansk Folkeparti at forene Folketinget om med deltagelse af både Socialdemokraterne og Løkke-regeringen. Så meget, at Benny Engelbrecht, tidl. skatteminister fra socialdemokraterne, på et vælgermøde i Sønderborg udtalte: 2Den bedste måde, man kan tage imod folk som kommer udefra, er at forklare, hvad vi meget præcis forventer. Og vi forventer, at man behandler køn lige, og vi forventer, at de skal arbejde- og det har vi så fejlet på i årtier."

Men tror du, denne holdning var kommet frem, hvis ikke Dansk Folkeparti i 2015 havde opnået 21 procent af stemmerne? Og tror du, denne holdning stadig vil være fremherskende i Socialdemokratiet, hvis Dansk Folkeparti ikke mere har en vis mandatstyrke og vælgeropbakning? Næppe, og du kan de næste fire år ærgre dig over dit kryds, når ydelserne til flygtninge og indvandrer bliver sat op, og de radikale får slukket for grænsekontrollen og nedlagt udrejsecentret, så de, der ikke er stemt for selv at rejse, selvom de både er dømt til udvisning og har fået afslag på asyl, igen kan vandre rundt i hele Danmark.