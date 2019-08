Måske er det COOP, der skulle på grillen

På kant: COOP er startet som en andelsforening for, at almindelige mennesker skulle kunne købe mel, flæsk og gryn til rimelige priser. Det er stadig medlemmerne, der ejer COOP, men ambitionen om at vi i fællesskab kan lave en bedre butik end det almindelige marked kan frembringe, er kuldsejlet. Sammenblanding af højskolesang og grillmarinade er eksemplarisk.

Som fællesskabsorienteret forretningsmand har jeg derfor en høne at plukke med COOP. Hvorfor er det Rema, der skal udvikle en ordning, hvor man handler ind for sin nabo? Hvorfor er COOPs udbud af lokale vare en fis i en hornlygte? Hvorfor opfandt COOP ikke kampagnen mod madspild? Hvorfor skal vi have en COOP-bank og et COOP-mobilselskab og en butik fyldt med skrammel, når COOP ikke formår at levere på sit udgangspunkt om fælles indkøb af gode gedigne prisbevidste vare fremstillet på en nogenlunde anstændig måde?

Alt det kunne jeg måske leve med. Men at det nu er DAGROFA, der for fuldt tryk (80 nye butikker i 2019) udruller nye andelsbutikker overalt i de små udkantsbyer, er sømmet i kisten. Hvis ganske almindelige kommercielle kræfter kan få en forretning ud af at rede de små butikker, hvor var så COOP? Hvad skal vi med et COOP, der ikke evner at forstå deres eksistensberettigelse?

Som andelsvirksomhed var COOPs fornemste forpligtigelse at gå forrest og vise, at fællesskabet kunne levere et samfundsengageret og lønsomt alternativ til det almindelige profitdrevne marked. Livet er et langt valg mellem grillmarinade og højskolesang, og det er desværre mange år side, at COOP valgte grillmarinaden.