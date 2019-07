Må jeg grille eller tænde bål i haven: Ny hjemmeside giver gode råd i varmen

Brandfare.dk giver borgerne ét samlet sted at finde god råd til at undgå naturbrande.

Siden hedder brandfare.dk , og her kan man bandt andet finde gode råd om, hvordan man undgår naturbrande, et brandfareindeks, der viser brandfaren i naturen over de kommende døgn, og en oversigt over, hvor i landet der eventuelt er indført afbrændingsforbud og hvad forbuddene betyder.

Nu melder meteorologerne, at en ny hedebølge er på vej, og det kan igen blive aktuelt at være ekstra påpasselig i den danske natur, og for at skabe et samlet overblik har Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber, som repræsenterer fra landets kommunale redningsberedskaber, og Kommunernes Landsforening skabt en ny fælles hjemmeside med information om brandfare i naturen, status på afbrændingsforbud og gode råd.

Brandfare.dk indeholder bl.a.:-Gode råd til at undgå naturbrande -Brandfareindekset, der er en aktuel status og en prognose for risikoen for naturbrande de kommende fem døgn. Brandfareindekset bygger på data fra DMI -En samlet oversigt over, hvor i landet der er udstedt afbrændingsforbud

Knastør natur

- De mange naturbrande sidste sommer gav travlhed for redningsberedskabet og gjorde formentlig også nogle borgere utrygge. Brandfare.dk kan være med til at sætte fokus på, hvordan man skal opføre sig i naturen, og hvor i landet man enten bør tænke sig om en ekstra gang eller helt lade være med for eksempel at tænde bål eller grille, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Hos Danske Beredskaber glæder sekretariatschef Bjarne Nigaard sig blandt andet over, at der nu er et enkelt sted, borgerne kan søge information om brandfare i naturen, og om gældende afbrændingsforbud, mens brandfareindekset kan være nyttigt for både borgere og beredskaber:

- Med brandfareindekset vil de kommunale redningsberedskaber få et endnu bedre grundlag for at træffe beslutning om et eventuelt forbud lokalt. Samtidig er for eksempel havefolk og landmænd også meget velkomne til at tjekke brandfareindekset, så de er ekstra opmærksomme, hvis de overvejer at give terrassen en tur med ukrudtsbrænderen eller køre maskinerne i marken, siger Bjarne Nigaard.