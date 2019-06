Med Pia Kjærsgaards (DF) afgang som Folketingets formand slutter et kapitel efter en omdiskutabel periode tidligere på året. Nu skal ny formand findes, og jobbet indebærer at kunne samle over for alle partierne, forklarer forhenværende formand, Mogens Lykketoft.

Pia Kjærsgaard gjorde inden for kort tid i februar og marts sig bemærket som formand med to episoder i Folketinget med at irettesætte Pelle Dragsted (EL) under en debat og ved at sende Mette Abildgaards (K) barn uden for folketingssalen.

- Jeg vil ikke hende karakter (Pia Kjærsgaard, red .) for sit formandshverv. Der har været noget kritik af, hvad hun har blandet sig i af bemærkninger. Det er altid formandens ansvar at sige, hvornår er debatten ud over kanten, og hvornår er den ikke, siger han.

Vagtskifte: Kampen om at blive ny formand for Folketinget er gået i gang, efter at blå blok mistede flertallet ved valget Grundlovsdag. Pia Kjærsgaard meddelte tirsdag på sin facebookprofil, at hun efter fire år forlader formandsposten.

Ikke formand for et parti

Trods kontroverserne med Pia Kjærsgaard mener Mogens Lykketoft dog ikke, at der bliver de store udfordringer for den næste formand med at skulle samle Folketinget og undgå den splittelse, som opstod i foråret.

- Det har de fleste formænd kunnet, og jeg har selv ikke i min tid, andet end et enkelt ubegrundet udfald fra oppositionen, oplevet, at der har været kritiske bemærkninger i måden at være formand på. Vi har altid historisk med de fem personer, der sidder i Præsidiet, kunnet være enige om, hvordan tingene skal gøres, når det gælder folketingssamarbejde, siger han.

Mogens Lykketoft forklarer, hvilket ansvar der følger med en formandspost, uanset hvem der bliver valgt.

- Christiansborg er en landsby med mange medarbejdere, og man har et overordnet ansvar for, at tingene fungerer praktisk for alle, der arbejder derinde. Det gælder især, at dagsordenen for Folketinget bliver tilrettelagt, og at alle partiers interesser bliver varetaget. For man er ikke formand for det parti, som man er valgt af, siger han.

Formanden har foruden at kontrollere, at folketingsdebatterne forløber ordentligt, også muligheden for at udvikle debatterne. I Mogens Lykketofts tid som formand for Folketinget lykkedes det ham at få indført spørgetime til statsministeren.

- Ideen var at skabe mere interesse for det arbejde, der foregår i folketingssalen, og hvor meningerne bryder sig imellem partierne. I normale sæsoner bortset fra folketingsåbning i oktober og afslutningsdebatterne er spørgetimen til statsministeren det mest mediedækkede, der foregår i Folketinget, så det har vi haft held med, siger han.