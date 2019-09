Lose afviser næstformandspost i Venstre

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) takkede søndag eftermiddag på Facebook for de mange opfordringer til at stille op som næstformand i Venstre, men afviste samtidig at være kandidat. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Stephanie Lose meddelte søndag, at hun ikke agter at stille op til den ledige post som næstformand i Venstre. Begrundelsen er, at hun har rigeligt at gøre som formand i Region Syddanmark og for Danske Regioner.

Venstres næstformand bliver ikke Stephanie Lose, regionsrådsformand i Syddanmark og formand for Danske Regioner. Søndag eftermiddag skrev hun på sin Facebook-profil, at hun ikke går efter posten, som bliver ledig efter Kristian Jensen. - Jeg har hænderne fulde i Region Syddanmark og Danske Regioner og brænder for mit arbejde i og for regionerne. Hvis der også skal være tid til min familie, ikke mindst Mie og Sofie på 10 år og 7 år, så er der ikke nok timer i døgnet lige nu. Over for avisen Danmark uddybede hun, at mange opfordringer fra partifæller om at stille op har gjort indtryk. - Af respekt for dem har jeg virkelig overvejet det nøje, men jeg vil heller ikke skuffe dem, fordi jeg ikke vil kunne løse opgaven, som de har ønsket sig det, forklarede hun med henvisning til, at det ikke vil være muligt at passe tre job.

Bidrage Flere Venstre-folk har den seneste tid påpeget, at der er brug for en person som 36-årige Stephanie Lose fra Esbjerg med rødder i baglandet til at binde organisationen bedre sammen. Det anerkender Stephanie Lose, men hun tilføjer, at det også kan ske uden at sidde på næstformandsposten. - Jeg har tænkt rigtig meget over det her, og jeg tror godt, at jeg kan bidrage med at skabe bedre sammenhæng. Hvis jeg kan bruges til det, så er jeg fuldt ud indstillet på det, siger regionsrådsformanden, der mener, at det er tid til at gentænke, hvordan partiet inddrager baglandet. Stephanie Lose skriver på Facebook, at hun opfordrer den nuværende politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen (V), til at stille op som formand. Venstres hovedbestyrelse har indkaldt til ekstraordinært landsmøde den 21. september. Mødets eneste dagsorden er at vælge en ny formand og næstformand.Det forventes, at cirka 850 delegerede venstrefolk skal beslutte, hvem formanden og næstformanden bliver blandt kandidaterne.