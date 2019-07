Lønmodtageren skal ud af skyggen

Debat: Heldigvis er det kun sommervejret, der får temperaturerne til at stige i disse dage. Derimod er der ingen grund til at frygte overophedning på arbejdsmarkedet. Det står klart efter mandagens tal fra Danmarks Statistik: Beskæftigelsen er stadig høj og stabil, men der er fortsat ledige hænder.

Tidligere på måneden kunne de økonomiske vismænd også melde, at risikoen for overophedning er mindre end lille.

At dansk økonomi er i flot form skyldes især lønmodtagernes indsats. Lønmodtagerne har løftet i flok for at få økonomien tilbage på sporet efter finanskrisen ved at finansiere bankpakker og holde igen med lønnen. Men prisen blev høj, og den blev betalt med mindre sikkerhed. Konkret blev dagpengeperioden halveret og dagpengenes værdi udhulet. Samtidig med, at den offentlige sektor år efter år har været ramt af hårde besparelser. Og i samme takt har de bedst betalte oplevet store skattelettelser og lavere selskabsskat, mens den almindelige lønmodtager kun har mærket mindre skvulp. Skvulp, der ikke rigtig slår igennem, når prisen i form af ringere dagpenge og velfærd mærkes langt stærkere.

Så er det ikke snart på tide, at almindelige lønmodtagere høster frugterne af den fremgang, som de bærer en stor del af ansvaret for?

At sætte hr. og fru arbejdstager i fokus vil ikke kun være at belønne dem. Det vil være at investere i vores fælles fremtid. Vi har brug for bedre muligheder for at efteruddanne sig, at have et godt og sikkert arbejdsmiljø for både krop og psyke og at vide, at der er et sikkerhedsnet der griber os, hvis bunden går ud af økonomien igen.

Danskerne skal have ret til jobs, de ikke bliver syge, slidte og stressede af. Job, som tværtimod er basis for et godt liv, der gennem uddannelse og udvikling af kompetencer skal bidrage til tryghed og livskvalitet. Og hvis vi skal vi blive længere på arbejdsmarkedet, ja så skal der investeres, så det bliver reelt muligt for flere. Det skal ske i samklang med, at de, der bliver nedslidte i krop eller psyke kan stoppe i tide. Så det bør høre med helt i toppen af regeringens to do-liste at sætte fokus på lønmodtagernes ve og vel i dag og deres muligheder i fremtiden.