Løkke ville bare beholde posten: Utroværdig optræden fra Venstreleder

Blå time: Det er lidt svært at forstå den store jubel i Venstre over, at partiet gik frem fra 19 til 24 pct. ved det seneste valg. I 2001 fik partiet faktisk hele 31 pct. Hvad de Konservative angår, gik de - under en næsten større jubel - frem - fra tre til seks pct. Men endnu i 1984 fik K. hele 24 pct. af stemmerne. Jeg mindes ikke at have set eller hørt meget til disse sammenligninger i medierne.

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative havde en højst forståelig dyb skepsis over Lars Løkkes handlemåde, da han - efter i store annoncer og i sine TV-debatter med Mette Frederiksen havde kritiseret Socialdemokratiet kraftigt - midt under valgkampen først tilbød hende et regeringssamarbejde og derefter både hende og Morten Østergaard et sådant. Hans egentlige formål med de overraskende forslag om en SV- eller en SVR-regering var imidlertid det helt private: For enhver pris at forblive det, han i 2015 sagde, at han ikke ville være for nogen pris: Statsminister.

Løkkes utroværdige optræden minder ikke så lidt om Anders Foghs op til valget i 2001. På et hængende hår var Poul Nyrup ved at miste regeringsmagten til Uffe Ellemann ved valget i 1998. På en måde var det trist, at det ikke skete. Forholdet mellem Ellemann og Pia Kjærsgaard var jo ikke godt. Det kom som bekendt så vidt, at Ellemann titulerede hende: "Din lede kælling". Udviklingen i dansk politik kunne være blevet en anden end med Fogh. Han havde som bekendt ingen problemer med hurtigt at danne et fast flertal - en massiv blå blok - med Pia Kjærsgaard.

Danmark blev i Nyrup-perioden 1993-2001 flyttet op i den fineste klasse mht. kreditværdighed, hvor vi to gange var blevet flyttet ned i Schlüter-perioden. De 360.000 arbejdsløse i Schlüters sidste år blev reduceret til 140.000. Arbejdsløsheden blev herved den laveste siden 1974. Det lykkedes for første gang at få alle de økonomiske hovedtal til at pege i en positiv retning - samtidig: Lav inflation, høj beskæftigelse, positiv betalingsbalance og overskud på statens budgetter.

Wall Street Journal karakteriserede da også Nyrup-Danmark som "et økonomisk mønsterland". Forud for EU-topmødet i Lissabon i foråret 2000 beklagede kommissionsformand Romano Prodi bl.a., at "Danmark er det strålende eksempel for hele Europa" - men ikke for de hjemlige vælgere. Socialdemokratiet gik således tilbage fra 36 til 29 pct., og Venstre fra 24 til 31 pct.

Det viste sig, at Anders Fogh som statsminister udvidede den offentlige sektor, ligesom han førte skattetrykket op til at blive OECD's næsthøjeste. Og med sin - af Løkke udformede - kommunalreform centraliserede Fogh landet mere end nogen anden dansk regeringsleder. Han blev således ikke minimalstats-, men maksimalstatsminister - pænt hjulpet af Løkke. Det var svært at fæste lid til Venstre i Foghs regeringstid, inden han flygtede til NATO. Det er ikke blevet nemmere at fæste lid til Venstre i Løkkes regeringstid.