Lars Løkke Rasmussen melder nu på Facebook, at han trækker sig som formand for partiet Venstre.

I opslaget takker han for mange gode år, men slår fast, at han tager skridtet for at bevare sin selvrespekt.

Også Kristian Jensen har valgt at trække sig, meddeler han i et live-interview på TV2, hvor han er tydeligt rørt af situationen.

