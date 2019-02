Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er skuffet over, at landbruget ikke har etableret virkemidler, der skal reducere mængden af kvælstof. - Det er i hvert fald helt oplagt, at landbruget ikke er i mål endnu, sagde han i en live-opdatering på Facebook mandag. Arkivfoto: Francois Lenoir/Reuters/Ritzau Scanpix