I det første og eneste interview Lars Løkke Rasmussen kommer til at give, inden en ny regering må formodes at være faldet på plads, fortæller han til avisen Danmark, at han mistede troen på det borgerlige projekts levedygtighed allerede i 2016. Da han blev tvunget til at udskrive valg eller tage Liberal Alliance med i regering. Han valgte det sidste og begyndte derefter at forberede sig på at søge ind mod midten.