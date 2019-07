Livsvigtigt: Mangel på medicin bliver en sag for ny minister

Apotekerne løber i stort omfang tør for receptmedicin. Det er et alvorligt problem, skriver Dansk Selskab for Almen Medicin til sundhedsministeren. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Apotekernes mangel på forskellige former for receptpligtig medicin er alvorlig, ikke mindst for patienterne, mener Dansk Selskab for Almen Medicin. Selskabet har nu sendt den nye sundhedsminister en opfordring til at sikre forsyningerne.

Indgriben: Patienter skal ikke gå forgæves på apoteket, når deres læge har udskrevet recepter på livsvigtig medicin. De skal heller ikke have forværret deres sygdomssituation ved at skulle tilbage til lægen, der så skal udskrive det næstbedste. Det mener Dansk Selskab for Almen Medicin, der reagerer på den seneste tids beretninger om apotekerne, der ikke kan levere udskrevet medicin, fordi den er i restordre. Dansk Selskab for Almen Medicin opfatter forsyningsproblemet som så alvorligt, stigende og påtrængende, at man nu har sendt den nye sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), en skrivelse. Her beder selskabets formand, Anders Beich, ministeren drage omsorg for, at procedurerne forbedres. Dels ved at forsyningerne sikres, dels ved, indtil da, at det bliver muligt for lægerne at se, hvilke medicinske præparater der er tilgængelige, inden recepterne udskrives. - Vi kan se på de henvendelser, vi får fra lægerne og på de lægelige debatfora, at det er et problem i stigning. Det har hidtil været opfattet og fremstillet, blandt andet i Lægemiddelstyrelsen, som et mindre alvorligt problem, en gene, og i medierne har der været eksempler på nogle hudcremer og nogle kørepiller, man ikke altid kan få. Men det er nogle gange langt alvorligere. Det kan ramme patienter med for eksempel hjertelidelser. Det er især slemt for ældre patienter, der måske er i behandling med flere forskellige slags medicin og kan være meget følsomme over for udsving i den medicinske behandling, siger Anders Beich til avisen Danmark. Dansk Selskab for Almen Medicin er en lægefaglig forening, der i sin egen definition skal "udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling."

Medicinforsyningen skal sikres, og lægerne skal inden receptudskrivning kunne se, hvis der alligevel sker svigt, mener Anders Beich. Privatfoto

Ældre er udsatte Anders Beich fortæller at han aktuelt har haft problemet med en af sine egne patienter, en ældre kvinde, der får vanddrivende midler. - Den medicin, hun får, findes i forskellige former, hurtige og langsomt virkende. Hun kunne ikke få det, jeg fandt bedst, så hun måtte have den hurtigt virkende i mindst mulige dosis. Men det er i hendes tilfælde ikke den bedste behandling, og det kan have medvirket til, at hun havde et fald efter dette medicinskifte. Heldigvis kom hun ikke alvorligt til skade. Eksemplet er centralt, fordi det især er gamle mennesker, der er påvirkelige af ikke at få den bedst mulige medicin i det enkelte tilfælde. - Derfor er problemet alvorligt og til stor gene for patienterne, for det gælder flere former for medicin. Det er mangel på respekt for klinisk lægearbejde, hvis man ikke kan se, hvor kritisk det kan være, at man i anden omgang skal ordinære en medicin, man i første omgang ikke ville ordinere. Det har vi valgt at bede sundhedsministeren gøre noget ved, for vi oplever ikke, at Lægemiddelstyrelsen italesætter problemet som alvorligt, siger Anders Beich.

Sygdomsforværrende På Sct. Nicolai Apotek i Svendborg bekræfter farmakonom Lene Jacobsen, at Anders Beichs skildring af problemets alvor og omfang også opleves på den måde ude på apotekerne. - Nogle gange sender vi kunden tilbage til lægen, men det er svært for lægen at finde et alternativ, når nummer to præparat også er i restordre. Det er virkelig synd for de mennesker og frustrerende for os, at vi ikke kan hjælpe dem, siger Lene Jacobsen til Ritzau. Ud over at den ekstra tid, der skal bruges på at finde alternativ medicin, tager anden behandlingstid fra lægerne, er det også problematisk og sygdomsforværrende for en lang række mennesker, mener Anders Beich. - Der kan i uheldige tilfælde gå nogle dage, hvor patienterne slet ikke får deres vigtige medicin. Det sker, når de skal tilbage til lægen, og det sker måske først næste dag eller efter weekenden. Patienten mister den medicinske behandling i den tid, og lægen skal gøre sit arbejde forfra. I andre tilfælde er det en anden læge i lægevagt eller akutfunktion, som ikke kender patienten, og som måske skal starte helt forfra med undersøgelse for at kunne hjælpe patienten med det mindst dårlige alternativ til det bedste medicinvalg, siger han.

Konkrete forslag Både de helbredsmæssige problemer og den lægelige ekstra spildtid ved situationen, kan og bør minimeres, mener Anders Beich, hvilket han stiller konkrete forslag om i henvendelsen til sundhedsminister Magnus Heuniche. - På kort sigt skal den enkelte læge kunne se, hvilke præparater der er tilgængelige og hvilke, der ikke er. Så slipper lægerne for dobbeltarbejde, og patienterne slipper for behandlingsforsinkelser, eller at andre læger skal blande sig. Men det fjerner ikke det grundlæggende problem, at man for ofte ikke kan få det rigtige præparat, siger Anders Beich. Derfor foreslår han på på længere sigt, at der indføres et system, hvor de, der har retten til markedet, lægemiddelindustrien og importørerne, mødes med krav om forsyningssikkerhed. - I betragtning af, hvor lukrativt et marked, vi taler om, synes jeg nok, at der er nogle, der slipper billigt. Det må være muligt at kræve forsyningssikerhed, og at der er konsekvenser, når der sker svigt. Det sker på mange andre områder, for eksempel inden for byggesektoren, hvor der rask væk udskrives dagbøder til selv små entreprenører ved forsinkelser i leverancen. - Jeg kan også bare bruge mig selv som eksempel. Jeg har fået retten til drive praksis mod en sikkerhed for, at det faktisk sker. Hvis jeg bliver syg, kan jeg ikke bare lukke klinikken, så må jeg skaffe en vikar. Det er vilkårene, og sådan bør man også kunne definere nogle vilkår for dem, der lever af at fremstille og levere medicin, siger Anders Beich.

Ferieramt minister Avisen Danmark har forelagt problemstillingen og forslagene fra Dansk Selskab for Almen Medicin for sundhedsminister Magnus Heunicke. Men på grund af sommerferie er det ikke muligt at få hans kommentar til nogen af delene, meddeler ministeriets presseafdeling. I Lægemiddelstyrelsen siger direktør Thomas Senderovitz, der selv er læge, at forslaget om forsyningssikkerhed er juridisk komplekst stof, som ikke ligger i Lægemiddelstyrelsens regi. Det kræver aftaler mellem nationale og internationale myndigheder, muligvis lovændringer. Til gengæld er han åben for, at informationen om tilgængelig medicin kan blive bedre. - Det arbejder vi rent faktisk også på. Jeg forstår godt, at Anders Beich er utålmodig, men det fikser man ikke fra den ene dag til den anden. Det kan ske via det elektroniske medicinkort, men her er andre aktører ind over end lige Lægemiddelstyrelsen. Jeg har desværre ikke den tryllestav, der kan klare det hele på et øjeblik, men jeg understreger, at det er noget, vi arbejder på og er i løbende dialog med Lægeforeningen om, siger Thomas Senderovitz til avisen Danmark. Til gengæld er han uforstående over for Anders Beichs synspunkter om, at Lægemiddelstyrelsen ikke tager problemet alvorligt. - Jeg har sagt flere gange, senest live på TV2, at vi tager det meget alvorligt. Det er ikke et nyt problem, det er i stigning over hele Europa. Det er ikke et dansk problem alene, så det er ikke et problem, der kan løses i Danmark alene. I Lægemiddelstyrelsen konstaterer vi også, at vi indtil nu ikke har fået meldinger om alvorlige situationer som følge af denne problemstilling. Det er ikke det samme, som at vi ikke tager det alvorligt og ikke arbejder på at få det løst, for det er bestemt ikke optimalt, når man skal skifte behandling på grund af medicinmangel, siger Thomas Senderovitz.