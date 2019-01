Live fra dag 2 i retten: Vidnerne afhøres i blodtappersagen

SKJERN/ HERNING: Den 36-årige mor fra Skjern er tiltalt for medicinsk mishandling af sit yngste barn, en i dag syv år gammel dreng. Tiltalen lyder, at hun ugentligt har tappet blod fra drengen, siden han var et år gammelt. Drengen fik 110 blodtransfusioner og gennemgik en masse behandlinger og hospitalsindlæggelser, før det gik op for læger og sygeplejersker, hvad der foregik.

Kvinden blev anholdt og fængslet i al hemmelighed og tilstod ved et lukket grundlovsforhør, at hun havde tappet blod fra sin søn. Hun nægter sig dog skyldig i anklagerne, som de står skrevet, da hun ifølge sin advokat ikke er enig i omfanget. Ifølge anklagen tappede hun omkring en halv liter blod ugentlig.

Kvinden er tiltalt efter §246 i straffeloven, hvor strafferammen går op til 10 år fængsel. Det er et nævningeting, der sammen med juridiske dommere skal afgøre sagen, hvor både familie, sønnen, politifolk og medicinske eksperter skal vidne.

Det forventes, at der vil falde dom i sagen torsdag 7. februar.