Lindholm blev asylø på 22 dage

Fra idéen om et asylcenter på en ø fandt vej ind i finanslovsforhandlingerne, til den endelige beslutning blev truffet, gik der blot 22 dage. Vanvittigt hastværk, siger Vordingborgs S-borgmester, som vil kæmpe med næb og klør for at forhindre, at udrejsecenteret på Lindholm bliver virkelighed.Han får hjælp af Venstres Marcus Knuth.