Lillebælt har mistet balancen

Der er noget galt med balancen i Lillebælt. Krabber og marsvin stortrives, mens torsk og fladfisk nærmest er ikke eksisterende. Organisationen Naturpark Lillebælt har søgt 30 millioner kroner ved en række fonde for i samarbejde med DTU Aqua og Aarhus Universitet at finde årsagen og metoder til at genoprette den.

- Vi vil i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua få undersøgt, hvad der er baggrunden for, at Lillebælt ikke længere er i balance og et bud på, og sætte konkrete initiativer i gang for at få balancen tilbage. Der indgår desuden en formidlingsdel, siger Christian Bro.

Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner danner tilsammen Naturpark Lillebælt, og temaet om Lillebælts ubalance har været til debat i lang tid. I efteråret førte det til udarbejdelse af et ambitiøst projekt: "Lillebælt i balance" med et budget på 30 millioner kroner.

- Vi er enige om, at der er en ubalance i Lillebælt, men hvad det skyldes, mangler vi svar på. Der er nogle teorier, men ikke noget der giver et entydigt svar, siger formand for Naturpark Lillebælt - Christian Bro, som også er formand for miljø- og teknikudvalget i Fredericia Kommune.

Chancen for at få en torsk på krogen er minimal. Det er både politikere, erhvervsfiskere og forskere enige om, men endnu har ingen kunnet pege på årsagen.

Ubalance: - Skal man pilke efter torsk i Lillebælt i øjeblikket, så skal man huske at medbringe en lykkemønt . Ordene kommer fra formanden for Naturpark Lillebælt - socialdemokratisk formand for miljø- og teknikudvalget i Fredericia Kommune Christian Bro.

Formand for Naturpark Lillebælt - Christian Bro (S), som også er formand for miljø- og teknikudvalget i Fredericia Kommune

Et bundgarn bliver på to døgn helt fyldt med krabber. Foto: Peter Leth-Larsen

- Nej det er ikke vurderingen. Marsvin lever ikke af torsk, men den sorte kutling, som trives i de stenrev, der allerede er etableret. Men at der er masser af marsvin viser også, at der er nok føde i Lillebælt, og det peger igen på, at vandtilstanden er i orden, siger Christian Bro.

- Der er masser af marsvin i Lillebælt, så kan de have skylden for, at torskene er væk?

Gætterier

Erhvervs- og fritidsfiskere har gennem årene peget på en række årsager, som de mener kan være baggrund for den ubalance, man oplever i Lillebælt.

Storbranden ved Dan Gødning på Fredericia Havn i 2016 hvor 2500 ton kvælstof endte i Lillebælt, mener nogle er den direkte årsag, ligesom udledning af kvælstof fra landbruget og overløb af spildevand også får skylden.

- Forskerne har frikendt Dan Gødning branden, og jeg kender ikke svaret. Tidligere pegede man på, at det var udledning fra gødningsfabrikken Kemira i Fredericia, som var skyld i problemerne. Virksomheden er lukket for længst, men der er stadig problemer.I fjordene ved vi, at der er problemer med iltsvind og ålegræs, som er forsvundet, og det har vi fokus på at prøve at afhjælpe ved blandt andet at plante ålegræs og udlægge muslingetove. Men Lillebælt er en større gåde, og derfor håber vi at fondene vil hjælpe os, så vi kan komme i gang med at løse den, siger Christian Bro.

- Tidligere fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) mente, at man måtte tage de ændrede fiskeforekomster til sig og udnytte den fangst, som rent faktisk er mulig?

- Det er selvfølgelig en vej, men jeg mener afgjort, at vi skal forsøge at finde nogle svar og metoder, der kan ændre situationen, så vi får et Lillebælt i balance, siger Christian Bro.