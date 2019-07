Liberal Alliances nye spids trods valgnedtur: LA kan sagtens gå i regering igen

- Vi skal først og fremmest finde sammen i den borgerlige lejr. En socialdemokratisk regering vil tvinge de blå partier til at tænke borgerlige tanker, for vi kan ikke gå til valg på det samme som S-regeringen. Det vil også tvinge os til at unde hinanden det godt i blå blok. Dansk Folkeparti kunne ikke unde LA sejre på symbolpolitiske områder, og spørgsmålet er, om Venstre hjalp os i regeringen, siger LA-leder Alex Vanopslagh om den opgave, det borgerlige Danmark står over for. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix