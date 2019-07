Lejerforening om brødbille-ballade: Skoleeksempel på dårlig udlejer

I kælderen under lejligheden i Niels Juels Gade gemmer der sig en masse rod. Det er højest sandsynligt her, brødbillerne stammer fra. Skadedyrsbekæmpelsen kan ikke sprøjte, før der er ryddet op, men da der er tale om ejendele, der er efterladt af tidligere beboere, vil ingen tage ansvar for rodet. Derfor står sagen nu stille. Foto: Tina Berthels

Formand for Lejerforeningen i Esbjerg og Omegn har ikke mange pæne ord at sige om håndteringen af brødbillerne på Niels Juels Gade 2. Foreningen, der hjælper lejere i både private og almene boliger, har hjulpet med at indbringe sagen for Huslejenævnet.

De bille-plagede lejere i Niels Juels Gade har søgt hjælp hos Esbjerg og Omegns Lejerforening, og sammen har de nu indbragt sagen som en hastesag for Huslejenævnet. Formanden for Lejerforeningen i Esbjerg og Omegn er overbevist om, at Dorthe og Palle Kaus har en god sag.- Dette er et skoleeksempel på en dårlig udlejer, som man bør undgå. Lejeloven siger klart, at det er udlejers ansvar at lejemålet er i god og forsvarlig stand, og det er ikke tilfældet her, siger Arne Rehné med henvisning til de mange brødbiller i lejligheden og rodet i kælderen, som ingen vil tage ansvar for.- Lejeloven siger også, at lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, hvis lejemålet har væsentlige mangler. Alt det overtræder ejer og boligselskab i Niels Juels Gade. De udviser en skræmmende ligegyldighed over for en lejer, der i øvrigt betaler en alt for høj husleje i forhold til det lejedes værdi, siger han.

Ulovligt gebyr Det er ikke første gang, at Esbjerg og Omegns Lejerforening har haft fat i boligselskabet. Da Dorthe og Palle Kaus overtog lejligheden, skulle de betale for at få omkodet låsene til lejligheden, og uden at vide bedre betalte parret de 1500 kroner, som Aunbøl krævede for at udlevere nøglerne. Det viste sig dog at være endnu en overtrædelse af lejeloven.- Det er en klar ulovlighed med henvisning til Lejelovens paragraf ni, der siger, at alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med tilhørende nøgler. I øvrigt var låsen I Niels Juels Gade 2 slet ikke omkodet, siger Arne Rehné.- Ved vor mellemkomst blev de pengene tilbagebetalt. Men tit og ofte ser vi, at lejerne er så glad for at have fået en ny lejlighed, at de glemmer at nærlæse kontrakten. Og er man i tvivl om indholdet er man velkommen til at søge vejledning hos os, slutter han.Hverken boligselskabet Aunbøl eller ejeren af ejendommen har ønsket af kommentere sagen.