100 testfamilier får mulighed for kvit og frit at opleve Legolands nye borghotel i Billund.

Legoland er lige nu på udkig efter 100 familier, der kunne tænke sig at blive testfamilier til det kommende borghotel, der om halvanden måned åbner i Billund.

Borghotellet er så småt ved at tage form på Åstvej over for Legoland. Der er tale om et temmelig særpræget byggeri, der til forveksling ligner et gammeldags slot.

Hotellet slår for første gang dørene op den 29. marts i forbindelse med sæsonåbningen i Legoland.

- For at sikre, at alt er fuldstændig perfekt, søger vi lige nu 100 testfamilier til at komme og bo på de spritnye værelser og hjælpe os med at få skabt den bedste oplevelse, siger Legoland-direktør Christian Woller ifølge en pressemeddelelse.