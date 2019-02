Lego har rettet skuden op - salget vokser igen efter nedtur

Billund: Det går igen fremad for Lego. Efter et sløjt 2017-regnskab har legetøjsgiganten med hovedsæde i Billund fremlagt et regnskab for 2018, som viser et overskud på 8,1 milliarder kroner.

Det er en fremgang på 3,5 procent i forhold til 2017, hvor overskuddet "kun" lød på 7,8 milliarder kroner.

- Vi havde et mål for 2018 om at stabilisere virksomheden. Derfor er vi glade for at opnå dette, siger Lego-direktør Niels B. Christiansen ifølge en pressemeddelelse.

Før jul opstod der tumult på markedet, da giganten Top-Toy, der blandt andet står bag Fætter BR og Toys'R'Us gik konkurs. Det kunne få store konsekvenser for Legos julesalg, og netop derfor bliver resultatet modtaget positivt i Billund.

- Vi er specielt opmuntret af fremskridtet i lyset af de udfordringer, som legetøjsindustrien står over for, især lukningen af Toys'R'Us. Disse forandringer har givet os mulighed for nye måder at komme i kontakt med vores kunder og forbrugere, siger Niels B. Christiansen.