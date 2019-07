Lego-familien på vej mod milliardhandel: Kan score fire milliarder kroner

Lego-familiens pengetank Kirkbi pønser ifølge det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg på at sælge isoleringsproducenten Armacell, som de ejer sammen med en kendt kapitalfond. Sker det, kan handlen generere en fortjeneste på fire milliarder kroner.

Handel: 11-7=4.

Et simpelt regnestykke afslører, at Lego-familien kan være på vej mod en gylden sommer. Ifølge det amerikanske finansmedie Bloomberg overvejer familiens pengetank Kirkbi nemlig at sælge isoleringsproducenten Armacell. En mulig handel, der er værdisat 1,5 milliarder euro svarende til knap 11 milliarder kroner. Kirkbi ejer isoleringsproducenten sammen med den amerikanske kapitalfond Blackstone.

Bliver handlen en realitet og til den pågældende pris, står Kirkbi og Blackstone til en fortjeneste på fire milliarder kroner, idet parterne købte Armacell for cirka syv milliarder kroner tilbage i 2015.

Bloomberg skriver, at Kirkbi og Blackstone har bedt interesserede rådgivere i finansindustrien om at melde sig i de kommende uger, hvis de ønsker at få opgaven.

Armacell, der laver isoleringsmateriale, er lidt af en gigant på sit område, idet virksomheden blandt andet har været leverandør til Den Internationale Rumstation, Empire State Building i New York og andre store infrastrukturprojekter.