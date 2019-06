Leasingsvindlerne fra Kontant: Politiet har modtaget 46 anmeldelser - flere er måske på vej

Parret Majken og Kim Thyge Bjerg står bag tre leasingfirmaer, som i flere måneder har været under efterforskning ved politiets afdeling for økonomisk kriminalitet i Vejle. Arkivfoto

Politikommissær Torben Rungstrøm Simonsen fra efterforskningscentret i Vejle oplyser, at man har haft Give-parret Majken og Kim Thyge Bjerg i søgelyset siden starten af året.

Give: Der er indløbet 46 anmeldelser af firmaerne Find2Lease, Au2Link og Supreme Leasing til Efterforskningscenter Midt i Vejle, som huser afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Sydøstjyllands Politi. Bag firmaerne står ægteparret Kim Thyge Bjerg og Majken Thyge Bjerg, som tidligere var bosat i Give, men som i efteråret 2018 forlod byen med en stribe af ubetalte regninger bag sig. Parret var omdrejningspunktet for DR1's program "Kontant" tidligere på ugen, hvor flere privatpersoner stod frem og fortalte, at de har leaset biler af parret, men at bilerne aldrig er dukket op, selvom førstegangsydelserne var betalt. "Kontant" har også været i kontakt med flere store leasingselskaber, som ikke vil nævnes med navn, men som oplyser, at de mener at være blevet snydt af parret for op imod fire millioner kroner tilsammen.

Ingen anmeldelser fra private Politikommissær Torben Rungstrøm Simonsen leder afdelingen for økonomisk kriminalitet i Vejle. Han fortæller, at politiet indtil videre kun har modtaget anmeldelser af parret bag de tre leasingfirmaer fra to parter. Der er tale om to leasingselskaber, som ikke ligger i denne del af landet. De har tilsammen indgivet de 46 pågældende anmeldelser. Ingen privatpersoner har anmeldt parret til politiet, selvom flere altså til "Kontant" kan berette om, hvordan de er blevet snydt af Kim og Majken Thyge Bjerg. - Hvis man mener, at man har været udsat for en strafbar handling, så skal man henvende sig til politiet, lyder opfordringen fra Torben Rungstrøm Simonsen. Han tilføjer, at det ikke nødvendigvis betyder, at politiet kan rejse de enkelte sager ved strafferetten. - I nogle tilfælde kan det også ende med, at der er tale om civile søgsmål, vurderer politikommissæren.

Ikke bekymret for, om de kan findes Han fortæller videre, at politiet har efterforsket anmeldelser, hvor Give-parret er involveret, siden begyndelsen af året. Han kan ikke udtale sig om de beløbsstørrelser, som man vurderer, at parret har svindlet for. Og han vil heller ikke komme ind på, hvilke efterforskningsmæssige tiltag, der er taget. Dog kan han oplyse, at politiet ikke har været i kontakt med parret på noget tidspunkt i forbindelse med den igangværende efterforskning. Men den del er Torben Rungstrøm Simonsen ikke bekymret for. - Når vi er klar til det, så tager vi kontakt til de mistænkte i sagen. Jeg er ikke så bekymret for, om vi kan lokalisere ham, siger politikommissæren og fortsætter: - Det er min forventning, at der vil være et samarbejde fra mistænktes side, for alternativet er ikke at foretrække. Han ønsker ikke at oplyse, om det kun er Kim Thyge Bjerg eller også hans hustru, der står til at blive sigtet i sagen.