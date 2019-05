Larve fra helvede har kurs mod Danmark: Giver mennesker ekstreme allergiske reaktioner

Foreløbig er dyret kun konstateret i det sydligste Slesvig-Holsten. Men i Hamborg er arten et så stort problem, at dele af vejnettet i denne uge er blevet afspærret, så myndighederne kunne bekæmpe plagen med sprøjtemidler.

Ekstremt udslæt

Larven er forstadiet til en harmløs natsværmer. Før forvandlingen til flyvende væsen er dyret i larvestadiet forsynes med utallige fimrehår, der er stærkt giftige. Kommer mennesker i kontakt med fimrehårene, udløser giften reaktionen dermatitis, der er ekstremt kløende udslæt med blærer og røde plamager. Er kontakten med larverne vedvarende, kan der opstå varige allergier.

Nuvel, så kan man vel blot lade være med at røre larverne? Svaret på det spørgsmål er desværre negativt. Fimrehårene bliver nemlig ført med af vinden og daler derefter ned på ofrene. Og de afstødte pupper er fortsat beklædt med hår, der kan udgøre en trussel i årevis.

Ege-processionsspinderne er en fænomen, der tidligere kun plagede befolkningerne i det sydlige Europa. Men dyrenes vandring mod nord kan muligvis skyldes klimaforandringer.

Hans Casper zu Rantzau mener dog, de slesvig-holstenske myndigheder har et medansvar. De pålægger skovejerne at plante træer, der risikerer at blive angrebet af ege-processionsspindere. Samtidig er der snævre grænser for anvendelsen af de midler, som kan udrydde larverne.